Рютте пообещал защитить Польшу / © Associated Press

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Североатлантический альянс будет стоять на защите каждого сантиметра территории Польши. Такое заявление в Варшаве сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на следующий день после того, как Польша сообщила о залете российских ракет и дрона на свою территорию.

Об этом пишет Reuters.

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НАТО будет защищать каждый сантиметр польской территории — Рютте

«Я могу гарантировать, что НАТО будет защищать каждый дюйм польской территории», — цитирует Рютте Польское агентство прессы (PAP).

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По информации агентства, генсек Альянса также отметил, что командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич сделает все необходимое для выявления любых угроз обороноспособности и силам сдерживания, а при необходимости введет коррективы.

С начала российской войны против Украины дроны РФ не раз нарушали воздушное пространство стран восточного фланга НАТО. Такие инциденты усиливают напряженность в отношениях с западным военным блоком и подпитывают опасения по поводу возможного расширения конфликта.

Пятничное вторжение в небо Польши совпало с проведением в стране военных учений с участием «Коалиции желающих», которая объединяет союзников Украины. Польские чиновники назвали такое совпадение неслучайным.

Завтра, 23 ноября, в Брюсселе состоится заседание Североатлантического совета НАТО, посвященное нарушению польского воздушного пространства российскими ракетами.

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«В ближайшее время мы получим мощную поддержку от наших союзников по НАТО для усиления защиты нашей восточной границы», — написал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Российские ракеты залетели в Польшу: последние новости

Напомним, во время массированной атаки на Украину утром 20 ноября в воздушном пространстве соседней Польши зафиксировали неизвестные воздушные объекты, а в Люблинском и Подкарпатском воеводствах объявляли воздушную тревогу.

По данным Министерства национальной обороны Польши, на территорию страны упали три российских цели — предположительно две ракеты и реактивный беспилотник. Падения и взрывы зафиксировали в районах Рудника-над-Сяном, а также возле Хмелека и Нового Липовца, где обломки повлекли за собой пожар.

Инцидент вызвал ряд экстренных мер безопасности, хотя, по данным властей, обошлось без пострадавших. В Подкарпатском воеводстве временно останавливали движение поездов для проверки путей, местных жителей призывали оставаться дома, а в аэропорту Ряшев-Ясенка впервые из-за воздушной угрозы были эвакуированы девять работников диспетчерской башни. Во время ночной атаки в небе дежурили польские и союзнические истребители F-16 и шведские Gripen.

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Премьер-министр Дональд Туск подтвердил российское происхождение обломков и предположил, что это была преднамеренная провокация со стороны РФ. В то же время, Варшава обратилась к НАТО с просьбой выделить дополнительные силы и средства.

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