"НАТО должна платить больше": США потратили на войну в Украине на $200 млрд больше, чем весь Альянс – Трамп

По словам президента США, союзники должны прилагать больше финансовых усилий.

НАТО должно платить больше — не менее 5%, поскольку США потратили на войну в Украине на $200 млрд больше, чем весь Альянс.

Об этом в эфире Fox News заявил новый президент США Дональд Трамп.

Трамп назвал такие расходы недопустимыми.

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По словам президента США, союзники должны прилагать больше финансовых усилий.

Также Трамп поделился, что провел "очень хороший разговор" с Си Цзиньпином, в ходе которого обсуждалось завершение войны.

Напомним, Дональд Трамп приостановил на три месяца все программы помощи США иностранным государствам.

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