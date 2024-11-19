НАТО должна "рассмотреть" новую ядерную доктрину РФ: Эрдоган обратился к союзникам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Североатлантический альянс должен "рассмотреть" изменения в ядерной доктрине РФ.

Об этом пишет Milliyet.

По мнению Эрдогана, ядерная война ни для кого не будет иметь положительных последствий. Он добавил, что надеется на скорейшее достижение договоренностей о прекращении огня между Украиной и Россией и установление мира, которого ждет весь мир.

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Впрочем, турецкий лидер отметил, что Россия обновила свою ядерную доктрину в ответ на отношение к ней на Западе.

"Этот шаг России должен быть рассмотрен официальными лицами НАТО, этот шаг должен быть оценен. Прежде всего, у России есть возможность защитить себя, она имеет меры по защите, она должна их принять. Так же и мы, как страна НАТО, должны защищать себя и предпринимать меры для своей защиты", – отметил президент Турции.

Напомним, Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В частности, ядерный ответ со стороны РФ возможен при критической угрозе ее суверенитета даже обычным оружием.

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