"НАТО должно быть готово к длительному противостоянию с Россией": Столтенберг заявил о многих годах

По словам главы Альянса, Путин хочет другой Европы, в которой он сможет контролировать соседей.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 16 февраля, что противостояние между Альянсом и Россией может продолжаться "много, много, много, много лет".

Об этом сообщает The Economic Times.

"НАТО должно быть готово к длительному противостоянию с Россией после непосредственного кризиса, спровоцированного вторжением президента Владимира Путина в Украину, который продолжается уже год, заявил глава Альянса Йенс Столтенберг", – говорится в сообщении.

Генсек НАТО добавил, что Путин хочет другой Европы, где он сможет контролировать соседей и решать, что страны могут или не могут делать.

"Нам нужно быть готовыми к долговременным перспективам, это может продолжаться много, много, много, много лет", – предупредил Столтенберг.

Он сказал, что осторожно берется прогнозировать продолжительность восстановленного противостояния между Россией и Западом, ведь изменения могут произойти внезапно.

"Мы видели падение Берлинской стены или мы видели 11 сентября..." – привел примеры глава Альянса.

Он также заверил, что НАТО будет всегда рассматривать, где есть возможности для лучших отношений, "но с нынешним поведением российского режима, режима в Москве, нет возможности".

Напомним, во время ракетной атаки по Украине со стороны РФ 10 февраля две воздушные цели агрессора пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии. Заметим, что Румыния является членом НАТО. Однако тогда в Госдепартаменте США сказали, что не видят прямую военную угрозу со стороны РФ против этих стран.

Накануне издание Bloomberg сообщило, что страны-члены НАТО разрабатывают тайные инструкции на случай участия Североатлантического союза в конфликте, при котором союзники должны защищать друг друга по статье 5.

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