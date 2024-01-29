НАТО должно готовиться к российским ракетным ударам по Европе — The Times

Страны-члены НАТО должны начать активно готовиться к российским ракетным ударам по Европе.

Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на заявления высокопоставленных генералов.

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В частности, глава Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) генерал Александр Сольфранк призвал Альянс уменьшить количество бюрократических норм ради повышения мобильности. Кроме того, он выступил за усиление сотрудничества между государствами-членами альянса по взаимозаменяемости оборудования.

"Если мы сравним войну и операции десятилетней или пятилетней давности, то поймем, что должны признать, что и за тыловые районы будет вестись жесткая борьба. Мы должны предполагать, что агрессор будет использовать весь спектр кинетической и некинетической силы для того, чтобы разрушить линии связи, в том числе и в тылу", – сказал Сольфранк.

Издание пишет, что страны НАТО могут согласовать введение системы "военного Шенгена", которая обеспечит свободное передвижение военных конвоев до саммита альянса в США в июле.

Напомним, глава разведки Германии считает, что Путин не упустил бы шанса напасть на НАТО.

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