НАТО должно готовиться к российским ракетным ударам по Европе — The Times

Высокопоставленный чиновник НАТО призвал Североатлантический союз уменьшить количество бюрократических норм ради повышения мобильности.
Страны-члены НАТО должны начать активно готовиться к российским ракетным ударам по Европе.
Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на заявления высокопоставленных генералов.
В частности, глава Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) генерал Александр Сольфранк призвал Альянс уменьшить количество бюрократических норм ради повышения мобильности. Кроме того, он выступил за усиление сотрудничества между государствами-членами альянса по взаимозаменяемости оборудования.
"Если мы сравним войну и операции десятилетней или пятилетней давности, то поймем, что должны признать, что и за тыловые районы будет вестись жесткая борьба. Мы должны предполагать, что агрессор будет использовать весь спектр кинетической и некинетической силы для того, чтобы разрушить линии связи, в том числе и в тылу", – сказал Сольфранк.
Издание пишет, что страны НАТО могут согласовать введение системы "военного Шенгена", которая обеспечит свободное передвижение военных конвоев до саммита альянса в США в июле.
Напомним, глава разведки Германии считает, что Путин не упустил бы шанса напасть на НАТО.
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