НАТО дважды поднимало истребители, чтобы перехватить российские самолеты над Балтией

НАТО поднимало истребителей / © Associated Press

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На прошлой неделе истребители НАТО, обеспечивающие воздушное патрулирование в странах Балтии, дважды поднимались в воздух для перехвата российских самолетов, нарушивших международные летные правила.

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.

«14 апреля истребители воздушного патрулирования НАТО вылетели для идентификации российского самолета Ил-20, который летел по маршруту: материковая часть России — международное воздушное пространство — Калининградская область. Самолет совершал полет с радиолокационным ретранслятором, без плана полета и поддерживал радиосвязь с региональным центром управления полетами (РСЦП)», — говорится в заявлении.

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18 апреля истребители НАТО обнаружили два российских штурмовика Су-24, которые также летели в направлении Калининграда. Самолеты двигались с выключенными транспондерами и без поданного плана полета, но поддерживали радиосвязь с диспетчерской службой.

Напомним, аналитики полагают, что Кремль готовит россиян к войне с НАТО.