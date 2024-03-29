НАТО дважды поднимало в воздух авиацию из-за российских самолетов над Балтикой — СМИ

За последние сутки истребители ВВС Италии дважды перехватывали российские военные самолеты над международными водами Балтийского моря.

Об этом пишет ANSA со ссылкой на итальянские источники информации.

Итальянские истребители Eurofighter из состава 4-й авиационной тактической группы базируются на авиабазе Мальборк в Польше. Авиацию подняли в воздух в четверг вечером и утром в пятницу.

Тревогу объявил командный центр НАТО в городе Уэдем, Германия, когда системы наблюдения обнаружили неопознанный самолет над Балтийским морем.

Истребители осуществили перехват самолета, который идентифицировали как российский. После этого итальянская авиация вернулась на свою базу в Польше.

В ночь на 14 февраля нидерландские истребители F-35 перехватили группу российских военных самолетов в воздушном пространстве Польши.

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