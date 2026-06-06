НАТО готовит беспрецедентный пакет военной помощи, который должен изменить ход войны — Politico

В НАТО обсуждают выделение 70 миллиардов евро для Украины / © Associated Press

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Государства-члены Североатлантического альянса активно обсуждают новое масштабное финансовое обязательство по военной поддержке Украины на сумму в 70 миллиардов евро. Эта инициатива приобретает особую актуальность на фоне заявлений экспертов о том, что Киев постепенно склоняет чашу весов в войне в свою пользу. Предложенный Германией механизм должен значительно повысить прозрачность финансирования и обеспечить более справедливое распределение финансового бремени между всеми странами НАТО.

Об этом пишет Politico.

Структура нового финансирования

Новый целевой показатель не будет состоять исключительно из новых денежных поступлений от государств-членов. Согласно обсуждаемому предложению, тридцать миллиардов евро будет выделено из уже согласованного двухлетнего кредита Европейского Союза, а еще сорок миллиардов поступят от двусторонних обязательств партнеров.

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Такой подход вполне логичен, поскольку большинство членов НАТО одновременно входят и в состав ЕС, поэтому требовать от них двойных взносов было бы крайне несправедливо. В то же время представители Швеции отмечают, что европейский кредит ни в коем случае не должен заменять прямую двустороннюю поддержку, которая остается абсолютно критической для Украины.

Приоритеты и вызовы для Киева

Украинская сторона настаивает, чтобы любые новые финансовые обязательства Североатлантического союза были сосредоточены исключительно на острейших потребностях фронта. Приоритетами для Киева остаются современные системы противовоздушной обороны, инвестиции в производство ракет и дронов, а также снабжение боеприпасами увеличенной дальности.

Президент Владимир Зеленский во время встречи с генсеком НАТО в очередной раз призвал Европу предоставить больше перехватчиков Patriot для уничтожения российской баллистики. Он отметил, что задержки со снабжением частично связаны с войной в Иране, где американские силы и их союзники в Персидском заливе уже выпустили тысячи таких необходимых Украине систем.

Поддержка НАТО - последние новости

Напомним, генеральный секретарь Альянса Марк Рютте вместе с тридцатью двумя послами посетил Киев и своими глазами увидел разрушительные последствия недавних российских ударов. По его словам, кафиры выбирают трусливую тактику террора против украинских городов, поскольку оказались неспособными одержать реальную победу на линии фронта.

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Рютте также подчеркнул, что, несмотря на все попытки России посеять страх, она никогда не сможет выиграть эту войну. Присутствие всех послов НАТО в украинской столице после угроз Путина является четким сигналом безоговорочной поддержки со стороны Североатлантического союза.

Тем временем, ряд союзников планирует существенно усилить противовоздушную оборону на восточном фланге НАТО после падения российского беспилотника в румынском городе Галац. Дополнительное подкрепление будет включать в себя новые ресурсы от стран-партнеров, в том числе истребители и расширение радарного покрытия для обнаружения низколетающих дронов.

В то же время Великобритания уже разместила свои основные боевые танки Challenger 2 прямо у границы с Россией в эстонском уезде Виру. Эта тяжелая техника активно участвует в учениях Spring Storm, где военные отрабатывают сценарий масштабного конфликта с российской армией.

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