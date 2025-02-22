НАТО готовит инфраструктуру на случай войны в Восточной Европе – Spiegel

НАТО хочет построить трубопровод через Германию, чтобы своевременно снабжать свои войска топливом в случае начала войны с Россией на восточном фланге Альянса.

Об этом пишет Spiegel.

Однако, как показывают внутренние документы, этот план имеет подводные камни, а гражданское население и местные власти могут сопротивляться планам военных.

Издание отмечает, что два подобных топливных трубопровода построили еще во времена Холодной войны. Но они простираются только до Германии, и даже не охватывают восточную ее часть, которая до падения Берлинской стены была под влиянием СССР.

После начала полномасштабной войны в Украине три года назад командование НАТО решило, что Североатлантический союз нуждается в дополнительных трубопроводах, которые сейчас используются как основной путь поставки топлива. Один трубопровод планируют протянуть в Чехию, а второй – в Польшу. Также есть предложение объединить эти трубопроводы в единую систему.

Общая стоимость проекта расширения топливных трубопроводов оценивается примерно в 21 млрд. евро. Ожидается, что строительные работы продлятся 20-25 лет.

Впрочем, журналисты отмечают, что строительство топливного трубопровода может столкнуться с некоторыми препятствиями. Одним из главных подводных камней называют непредсказуемые действия новой администрации Белого дома во главе с президентом США Дональдом Трампом. Также ожидается, что строительство может повлечь за собой протесты местных жителей из-за неудобств или влияния на окружающую среду.

Напомним, Россия применяет дешевые беспилотники и управляемые авиабомбы и экономит дорогие ракеты. Это заставляет Запад задуматься о новых приоритетах в производстве оружия.

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