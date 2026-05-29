НАТО готовит "крепость" в Балтийском море: остров Готланд укрепляют на случай атаки РФ

Шведские солдаты на острове Готланд / © Reuters

НАТО усиливает оборону шведского острова Готланд в Балтийском море, который военные планировщики все чаще рассматривают как одну из самых важных и уязвимых точек Североатлантического союза в случае возможной агрессии России.

Об этом говорится в материале Politico.

Готланд расположен в центре Балтийского моря - примерно в 300 километрах от милитаризованного российского анклава Калининграда. Поэтому остров имеет ключевое стратегическое значение для контроля над регионом.

После вступления Швеции в НАТО в 2024 г. Стокгольм вместе с союзниками начал активно возвращать Готланду роль военного плацдарма. Недавно на острове завершились первые масштабные учения Швеции, скоординированные с НАТО. В них приняло участие около 18 тысяч военных из 13 стран.

Начальник штаба обороны Швеции Микаэль Классон заявил POLITICO, что российская атака "может произойти в любой момент". По его словам, Альянс должен быть готов не только к прямому нападению, но и к гибридным действиям Москвы.

Готланд часто называют "непотопляемым авианосцем". Если контролировать этот остров, то можно в значительной степени влиять на ситуацию в Балтийском море. Истребители, взлетающие из Готланда, могут добраться до столиц балтийских стран в считанные минуты.

В случае захвата острова Россия могла бы разместить там системы ПВО и усложнить поставки в страны Балтии и Финляндии. Если же Готланд удерживает НАТО, Североатлантический союз получает возможность перекрывать России доступ к Балтийскому морю и защищать регион дальнобойными средствами.

Швеция уже инвестировала более 200 млн. евро в модернизацию военной инфраструктуры острова, восстановила полк на Готланде, развернула бронетехнику CV90, танки Leopard 2 и системы противовоздушной обороны.

По словам командующего Готландским полком Андреасом Густафссоном, сейчас на острове находятся около 4500 военных. В течение года к ним должны добавить, по меньшей мере, еще тысячу военнослужащих на ротационной основе. Также Швеция ожидает размещения дальнобойной артиллерии и новых систем ПВО IRIS-T с 2028 года.

Отдельное внимание уделяется гибридным угрозам. За последние полтора года на Готланде фиксировали повреждения критической инфраструктуры, в том числе подводного оптоволоконного кабеля, проблемы с водоснабжением после саботажа насоса, а также частые радиопомехи, влияющие на работу самолетов и служб экстренной помощи.

В ходе учений украинские военные также показали союзникам, насколько опасными стали дроны на современном поле боя. По данным POLITICO, группа украинских операторов беспилотников во время одного из эпизодов учений быстро уничтожила шведское бронетанковое подразделение, после чего часть сценария пришлось повторять несколько раз.

Командование Готландского полка признало, что опыт Украины стал важным уроком Швеции и НАТО. По словам Густафссона, главный вывод состоит в том, что военным нужно гораздо больше тренироваться с использованием дронов и противодействием им.

В НАТО также обсуждают, следует ли размещать на Готланде постоянные системы дальнобойной противовоздушной обороны для сдерживания России.

Шведские военные отмечают, что Альянс не должен ждать, пока Россия возобновит или усилит свои вооруженные силы. По словам Классона, НАТО должно постоянно оставаться наготове.

Напомним, в Румынии произошел один из самых серьезных инцидентов с начала российской агрессии против Украины: беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац. В результате взрыва и пожара пострадали два человека, около 70 жителей эвакуировали.

Президент Румынии Никушор Дан созвал экстренное заседание Высшего совета обороны страны и заявил, что вся ответственность за инцидент лежит в Российской Федерации. В Бухаресте подчеркнули, что событие стало прямым следствием войны РФ против Украины и опасного применения Москвой вооружения у границ НАТО.

МИД Румынии назвал падение российского дрона "серьезной и безответственной эскалацией" и пообещал дипломатический ответ на нарушение международного права и воздушного пространства страны. Румынские военные поднимали истребители F-16, однако дрон не сбили из-за рисков для гражданских на земле.

