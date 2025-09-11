- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 280
- Время на прочтение
- 2 мин
НАТО готовит военный ответ на вторжение российских дронов в Польшу — Bloomberg
Политический ответ Альянса был озвучен 10 сентября, когда генсек НАТО Марк Рютте и лидеры стран-участниц осудили «безрассудное поведение» России.
Североатлантический альянс разрабатывает «оборонительный военный ответ», чтобы усилить сдерживание на восточном фланге НАТО после масштабного вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.
По информации издания, координировать мероприятия будет главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, который отвечает за планирование и проведение всех операций Альянса.
Сейчас его штаб оценивает ситуацию и определяет необходимые поставки для укрепления потенциала сдерживания.
«В перспективе мы должны сделать еще очень много. Страны уже проводят усовершенствование вооружения, чтобы снизить расходы на ведение боевых действий, и мы продолжим работать над этим вместе со всеми странами альянса», — заявил Гринкевич в Вильнюсе 11 сентября.
Он добавил, что НАТО «усвоит уроки» и оценит, что необходимо улучшить для противодействия подобным «ограниченным вторжением».
Как отмечает издание, политический ответ Альянса был озвучен 10 сентября, когда генсек НАТО Марк Рютте и лидеры стран-участниц осудили «безрассудное поведение» России.
После вторжения дронов Польша решила перебросить 40 тысяч военнослужащих к границе с Беларусью и Россией. Кроме того, Варшава обратилась к союзникам с запросом на предоставление дополнительных систем ПВО и технологий борьбы с беспилотниками.
Ряд стран, включая Германию, Нидерланды, Чехию, Францию и Великобританию, заявили о готовности усилить поддержку.
В частности, Париж и Лондон сообщили о намерении отправить в Польшу истребители Rafale и Eurofighter, а Амстердам — два комплекса ПВО Patriot. Берлин пообещал расширить патрулирование воздушного пространства над Польшей и работать над новым пакетом санкций против России.
Президент Франции Эммануэль Макрон позже уточнил, что принял решение задействовать три истребителя Rafale для защиты воздушного пространства Польши и «восточного фланга Европы».
Напомним, в ночь на 10 сентября во время массированной воздушной атаки на Украину в соседнюю Польшу залетели российские беспилотники.
Два российских беспилотника, нарушивших воздушное пространство Польши, были найдены в Мазовецком воеводстве — в нескольких десятках километров от столицы страны Варшавы. Один из них упал возле бывшего военного аэродрома, где теперь дислоцируется подразделение территориальной обороны.
После атаки российских дронов на Польшу утром в среду, 10 сентября, еще два беспилотника нарушили воздушное пространство Литвы — еще одной страны НАТО, которая граничит с Россией.
По информации агентства Reuters, для повышения навыков в борьбе с беспилотниками польские военные могут отправиться в Украину.