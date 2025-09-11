Войска НАТО / © ТСН.ua

Североатлантический альянс разрабатывает «оборонительный военный ответ», чтобы усилить сдерживание на восточном фланге НАТО после масштабного вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По информации издания, координировать мероприятия будет главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, который отвечает за планирование и проведение всех операций Альянса.

Сейчас его штаб оценивает ситуацию и определяет необходимые поставки для укрепления потенциала сдерживания.

«В перспективе мы должны сделать еще очень много. Страны уже проводят усовершенствование вооружения, чтобы снизить расходы на ведение боевых действий, и мы продолжим работать над этим вместе со всеми странами альянса», — заявил Гринкевич в Вильнюсе 11 сентября.

Он добавил, что НАТО «усвоит уроки» и оценит, что необходимо улучшить для противодействия подобным «ограниченным вторжением».

Как отмечает издание, политический ответ Альянса был озвучен 10 сентября, когда генсек НАТО Марк Рютте и лидеры стран-участниц осудили «безрассудное поведение» России.

После вторжения дронов Польша решила перебросить 40 тысяч военнослужащих к границе с Беларусью и Россией. Кроме того, Варшава обратилась к союзникам с запросом на предоставление дополнительных систем ПВО и технологий борьбы с беспилотниками.

Ряд стран, включая Германию, Нидерланды, Чехию, Францию и Великобританию, заявили о готовности усилить поддержку.

В частности, Париж и Лондон сообщили о намерении отправить в Польшу истребители Rafale и Eurofighter, а Амстердам — два комплекса ПВО Patriot. Берлин пообещал расширить патрулирование воздушного пространства над Польшей и работать над новым пакетом санкций против России.

Президент Франции Эммануэль Макрон позже уточнил, что принял решение задействовать три истребителя Rafale для защиты воздушного пространства Польши и «восточного фланга Европы».

Напомним, в ночь на 10 сентября во время массированной воздушной атаки на Украину в соседнюю Польшу залетели российские беспилотники.

Два российских беспилотника, нарушивших воздушное пространство Польши, были найдены в Мазовецком воеводстве — в нескольких десятках километров от столицы страны Варшавы. Один из них упал возле бывшего военного аэродрома, где теперь дислоцируется подразделение территориальной обороны.

После атаки российских дронов на Польшу утром в среду, 10 сентября, еще два беспилотника нарушили воздушное пространство Литвы — еще одной страны НАТО, которая граничит с Россией.

По информации агентства Reuters, для повышения навыков в борьбе с беспилотниками польские военные могут отправиться в Украину.