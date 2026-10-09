НАТО

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НАТО стремится снизить уровень напряженности в отношениях с Россией накануне ежегодных ядерных учений Steadfast Noon.

Об этом пишет Politico.

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В четверг НАТО сообщило, что в ежегодных учениях Steadfast Noon примут участие 17 стран-членов Альянса. Маневры будут продолжаться с 13 по 23 октября.

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Нынешние учения пройдут после обмена письмами между Москвой и НАТО, который прошел после проведения в августе учений вблизи российского Калининградского эксклава.

Директор НАТО по ядерной политике Насима Барроуз заявила, что Альянс проводит такие учения ежегодно. По ее словам, это также сигнал для таких стран, как Россия, что оснований для беспокойства нет, а действия НАТО предсказуемы, что должно исключать ошибочные оценки.

«Их цель состоит, по сути, в подготовке наших сил, чтобы мы были готовы, а также обеспечивали безопасность и защищенность нашего ядерного потенциала», — сказала она журналистам.

Руководитель ядерных операций НАТО, полковник ВВС США Дэвид Булл, отметил, что количество участников учений будет примерно таким же, как и в предыдущие годы.

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Маневры будут предусматривать разные этапы подготовки — от имитации сигнала тревоги до практических полетов. В то же время, реальное ядерное оружие во время учений не будет использоваться.

Высокопоставленный представитель военного командования НАТО также сообщил, что к маневрам присоединятся самолеты двойного назначения и наземные войска.

Военные будут отрабатывать погрузку, заправку и техническое обслуживание самолетов.

«Наше намерение — действительно сохранять спокойствие», — заявил высокопоставленный представитель НАТО на условиях анонимности.

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По его словам, российские чиновники постоянно повышают уровень напряженности, а мы будем продолжать пытаться его снижать.

Ранее сообщалось, что эскадрильи НАТО в небе над Балтией готовы мгновенно реагировать на любые откровенные угрозы со стороны РФ.

Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты должны реагировать на гибридную войну России против стран НАТО так же решительно, как они реагировали на угрозы Кремля применить ядерное оружие.

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