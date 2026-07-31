НАТО готовит ядерный сюрприз для Путина: где может появиться американское оружие

Путин и ядерное оружие / © ТСН.ua

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Североатлантический альянс изучает возможность размещения дополнительного американского нестратегического ядерного оружия в Европе в ответ на рост угроз со стороны России. Среди стран, которые потенциально могут принять такое вооружение в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью, называют Польшу, Финляндию и Литву.

Об этом сообщает Die Zeitсо ссылкой на исследование Немецкого пресс-агентства (dpa).

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По информации издания, в НАТО продолжается проработка различных сценариев усиления ядерного сдерживания. Одним из них является увеличение количества американского нестратегического ядерного оружия, размещенного на территории европейских союзников.

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В то же время эксперты не исключают, что Соединённые Штаты уже могли перебросить модернизированные авиационные бомбы B61-12 на британскую авиабазу Лейкенхит.

Генеральный секретарь Марк Рютте не подтвердил конкретных планов относительно новых мест размещения американского ядерного оружия, однако подчеркнул, что Альянс постоянно анализирует свои возможности по обеспечению эффективного сдерживания.

«Где бы нам ни пришлось внести коррективы, мы это сделаем», — заявил он, подчеркнув, что НАТО должно быть готово ответить на любую потенциальную ядерную угрозу.

Среди вариантов — Польша, Финляндия и Литва

Как отмечает Die Zeit, в настоящее время около сотни американских авиабомб B61-12 размещены на военных базах в Германии, Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции. В то же время в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью новые планы могут охватить и государства восточного фланга НАТО.

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Американский эксперт по вопросам ядерной политики Роберт Питерс считает целесообразным размещение ещё от 100 до 150 единиц американского нестратегического ядерного оружия, в частности в Польше и Финляндии. По его оценке, необходимую инфраструктуру можно подготовить в течение нескольких месяцев.

Эксперт обосновывает такую необходимость тем, что Россия обладает значительным преимуществом в области нестратегического ядерного оружия, которое, по его оценкам, более чем в десять раз превышает соответствующий потенциал стран НАТО.

Сдержать агрессию Путина

Бывший директор НАТО по вопросам ядерной политики Джим Стоукс также поддерживает укрепление ядерного потенциала Альянса, однако подчеркивает, что целью не является достижение паритета с Россией по количеству боезарядов.

По его словам, ключевой задачей по-прежнему является демонстрация неизменности американских гарантий безопасности союзникам.

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«Мы хотим, чтобы президент Путин каждое утро просыпался, выпивал чашку кофе и говорил: „Сегодня не день для нападения“», — пояснил Стоукс.

В то же время он отметил, что перемещение американских ядерных бомб ближе к российским границам не является военной необходимостью, поскольку соответствующие задачи могут выполняться и с баз в Западной Европе.

Вместо этого, по его мнению, более эффективным может стать расширение участия союзников в системе ядерного сдерживания посредством сертифицированной авиации, дозаправки самолетов в воздухе, разведывательной поддержки и совместных учений.

Какова будет роль Франции

В материале Die Zeit также отмечается, что французская инициатива по усилению европейского ядерного сдерживания не рассматривается в качестве альтернативы американским гарантиям безопасности.

Марк Рютте подчеркнул, что именно ядерный потенциал США остается основой системы сдерживания НАТО. При этом окончательные решения о возможном расширении присутствия американского ядерного оружия в Европе пока не приняты, а потенциальные места его размещения и детали соответствующего планирования остаются засекреченными.

Напомним, что Финляндия окончательно отменила запрет на импорт, производство, хранение и использование ядерных взрывчатых веществ на территории страны.

В Литве также выражают заинтересованность в размещении на своей территории американского ядерного оружия — в качестве средства сдерживания соседней России.

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