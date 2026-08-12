НАТО готовит защиту от России: какие технологии будут защищать восточный фланг

НАТО и Россия

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НАТО меняет подходы к ведению будущих войн, делая ставку на дроны, спутники, датчики и искусственный интеллект.

Об этом сообщает издание BILD.

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Издание отмечает, что на восточном фланге Альянса — от Финляндии до Чёрного моря — планируется создать единую систему наблюдения, которая позволит быстрее выявлять потенциальные атаки со стороны России и реагировать на них.

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Одним из ключевых источников для разработки новой системы стал опыт Украины в войне против РФ. Украинские военные уже широко применяют технологии искусственного интеллекта для навигации беспилотников, их управления и повышения точности поражения целей. Теперь НАТО планирует использовать эти наработки для укрепления обороны своих восточных рубежей.

«Люди решают, что должен делать дрон. Но им не обязательно самим управлять полетом, потому что у нас нет миллиона пилотов. Мы не можем одновременно запустить миллион дронов», — заявил BILD майор армии США Бен Шифф, ответственный за цифровые системы НАТО.

По его словам, в перспективе значительную часть задач на поле боя смогут выполнять автономные машины. Беспилотники смогут самостоятельно искать и отслеживать цели, а наземные роботизированные системы будут доставлять грузы или выполнять особо опасные задачи вместо военнослужащих.

В то же время в НАТО подчеркивают, что автоматизация не будет означать передачу машинам полного контроля над применением силы. Главной целью использования искусственного интеллекта является снижение рисков для военнослужащих и повышение скорости реагирования на угрозы при сохранении человеком контроля над применением оружия.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин может пойти на дальнейшую эскалацию противостояния с Западом и в течение ближайших месяцев нанести удары по городам или населённым пунктам стран НАТО. Об этом предупреждают военные аналитики на фоне падения российских крылатых ракет в Польше и «прилетов» беспилотников в Румынии.

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