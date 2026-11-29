Истребители F-16 / © Associated Press

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Страны НАТО провели масштабные трехдневные учения в Балтийском регионе. Военные отрабатывали защиту неба от беспилотников-камикадзе и разведывательных дронов — угрозы, ставшей главным вызовом современной войны.

Об этом сообщает Forbes.

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Учебные воздушные бои НАТО: сценарий «красные против синих»

Обучение под руководством Объединенного командования ВВС НАТО длилось с 17 по 19 ноября. Их главной целью было отработать слаженное взаимодействие пилотов и операторов ПВО из разных стран, чтобы в случае реальной атаки беспилотников на страны Балтии они могли действовать скоординированно и оперативно.

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В воздухе работали бельгийские и турецкие истребители F-16, финские F/A-18 Hornet и итальянские Eurofighter. Техническую и логистическую поддержку маневров обеспечивали Нидерланды и Литва.

Тренировки проходили в формате реальной воздушной дуэли «красные против синих». Участников разделили на две команды: «красные» имитировали вражескую авиацию и рои беспилотников, прорывающих границу, а «синие» должны были своевременно обнаружить, перехватить и уничтожить.

Как истребители и комплексы NASAMS взаимодействовали во время учений НАТО

Кроме истребителей в маневрах задействовали литовские зенитные ракетные комплексы NASAMS, разработанные норвежской компанией Kongsberg и американской Raytheon (ныне RTX). Эти системы хорошо знакомы и украинским, ведь используются для защиты воздушного пространства Украины от российских атак.

Одно из главных преимуществ NASAMS — гибкость. Комплексы объединяют радары, пусковые установки и средства управления, что позволяет выявлять и перехватывать разные воздушные цели — от самолетов и крылатых ракет до беспилотников.

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Во время учений военные отрабатывали обмен информацией между авиацией и наземными системами ПВО, чтобы оперативно обнаруживать угрозы и координировать действия по перехвату целей. Особенно это важно в Балтийском регионе, где во время потенциальной атаки на реакцию может оставаться совсем мало времени.

«Главный вызов в Балтийском регионе — очень мало времени на реакцию. Когда летчик в небе и расчет NASAMS на земле видят одну и ту же картинку на экранах в реальном времени, решение об уничтожении цели принимается в считанные секунды», — отмечают участники маневров.

Эти маневры стали частью обновленной концепции противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Североатлантический союз стремится усилить взаимодействие между странами-членами и объединить их возможности для создания многоуровневой системы защиты воздушного пространства.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что Россия наращивает военное присутствие вблизи границ НАТО и развивает инфраструктуру для возможного противостояния с Западом. Военный эксперт Сергей Грабский пояснил, что сейчас главным фактором, сдерживающим Москву от прямого нападения на страны Альянса, остается сопротивление Украины.

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