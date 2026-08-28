НАТО готовится к прямому столкновению с Россией: 3 сценарии расширения войны на Запад

НАТО готовится к войне с РФ / © Фото из открытых источников

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В конце августа 2026 года США и их европейские союзники по НАТО развернули масштабную демонстрацию военного могущества вблизи границ России в ответ на резкую активизацию гибридной агрессии Кремля. Западные страны стремятся послать четкий сигнал Москве о нерушимости коллективной обороны и готовности к мгновенному отпору в случае вооруженного нападения.

О детальном анализе масштабных маневров Альянса, тайных дипломатических контактов и возможных сценариев дальнейшего конфликта пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

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Обучение союзников и концепция НАТО 3.0

В рамках масштабных учений литовские артиллеристы на территории Германии овладевают американскими ракетными системами HIMARS, а румынские операторы дрон-систем испытывают новейшие технологии в связке с немецкими зенитными установками Gepard. В то же время, на востоке Польши британские и польские снайперы отрабатывают маскировку в лесных массивах под руководством американских инструкторов. США активно освещают эти общие действия в социальных сетях, демонстрируя полное единство с европейскими партнерами.

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Дипломатическое представительство США при НАТО в Брюсселе публично напомнило о статье 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности, подкрепив это кадрами полетов истребителей F-16. Эта активность совпала с решениями июльского саммита Североатлантического союза в Анкаре, где союзники договорились о создании концепции НАТО 3.0. Согласно этой стратегии, европейские страны и Канада возьмут на себя большую ответственность под лозунгом «сильнейшая Европа в более сильном НАТО».

Тревожная эскалация: три эпизода российского давления

С начала года Россия существенно интенсифицировала гибридную деятельность против европейских стран. Среди самых резонансных событий — январский удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» в направлении Львова, который Кремль использовал для устрашения Европы от идеи развертывания миротворческих контингентов. В мае падение сбитого украинского дрона на нефтебазу в Риге спровоцировало правительственный кризис в Латвии, а в августе российские спецслужбы организовали попытку диверсии против украинского транспортного самолета в аэропорту Лейпцига.

Кроме того, российские беспилотники регулярно нарушают воздушное пространство Румынии, поэтому истребители НАТО вынуждены постоянно подниматься в небо. В конце августа румынский истребитель F-16 перехватил российский морской дрон в Черном море в нескольких сотнях метров от газовой платформы. Параллельно Кремль продолжает выдвигать регулярные угрозы Великобритании за непреклонную поддержку Украины.

Воздушная блокада Калининграда и электронное оружие

Ключевым элементом ответа Альянса стали трехдневные учения под руководством ВВС США вокруг российского Калининградского эксклава. Стратегический Сувальский коридор между Калининградской областью и Беларусью остается самым уязвимым участком, защита которого является критической для безопасности стран Балтии. По данным итальянского мониторингового портала Itamilradar, во время учений в воздухе одновременно находились три-четыре самолета-заправщика, способных обеспечить горючим до 20 истребителей каждый.

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Американские военные также привлекли новейший самолет электронной борьбы EA-37B Compass Call на базе бизнес-джета Gulfstream, который способен глушить радиосвязь, радары и каналы передачи данных врага. Часть самолетов преднамеренно совершала полеты с включенными транспондерами, демонстрируя России, что в случае нападения она мгновенно потеряет свободу действий в калининградском регионе.

Тайная дипломатия и сценарии развития конфликта

Показателем высокого уровня угрозы стало то, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф лично прибыл на самолете Globemaster в Москву на несколько часов для прямых переговоров с руководством РФ. Американские разведывательные источники сообщают, что Вашингтон пересмотрел свои оценки рисков и готовится к тому, что Кремль отважится напрямую проверить устойчивость обороны НАТО. Этот шаг напоминает визит бывшего главы ЦРУ Уильяма Бернса в Москву в ноябре 2021 года перед полномасштабным вторжением в Украину.

Аналитики выделяют три возможных сценария развития ситуации:

Сдерживание (Eingrenzung): Россия воздержится от прямого нападения на НАТО, но усилит давление на Украину, ожидая политического ослабления Европы после осенних выборов в немецком Саксонии-Ангальте.

Расширение (Ausweitung): Кремль использует маневры НАТО в качестве повода для прямого столкновения, рассчитывая на дефицит высокоточных боеприпасов в США после конфликта с Ираном.

Перенос конфликта (Verlagerung): Агрессор переключит внимание на нейтральные государства (Молдову, страны Западных Балкан, Швейцарию и Австрию), где не действует статья 5 НАТО, и начнет диверсию против альпийской инфраструктуры.

Участие заместителя госсекретаря США Элбриджа Колби в заседании Североатлантического совета в Брюсселе свидетельствует о попытке согласовать дальнейшее присутствие американских войск в Европе. Демонстрация единства проходит в сложный период, ведь без военного потенциала США Европа до сих пор остается уязвимой перед угрозой со стороны России.

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Напомним, литовский политический обозреватель Витаутас Бруверис считает, что Россия может попытаться отрезать Балтию от НАТО . В случае эскалации возникает вопрос, насколько быстро Североатлантический союз сможет отреагировать на такие действия Кремля.

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