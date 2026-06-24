НАТО готовится к войнам будущего с роями дронов

В НАТО готовятся к новым войнам / © Unsplash

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Североатлантический альянс готовится к будущим конфликтам, в которых ключевым элементом станут рои беспилотников, способных действовать под координацией единой системы искусственного интеллекта.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на заявление представителя Стратегического командования НАТО по трансформации в Европе, генерал-майора Адриана Чолпони.

По словам военного, следующим шагом в развитии беспилотных технологий станут масштабные роевые операции, во время которых тысячи дронов будут работать как единая система под контролем одного оператора или так называемого «материнского» беспилотника.

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Чолпони отметил, что роботизированные комплексы, действующие на земле, в море и в воздухе, уже меняют традиционные подходы к ведению войны. Такие технологии сочетают высокую точность с массовым применением, а страны, не имеющие доступа к ним, рискуют оказаться перед выбором между вступлением в оборонные союзы или уступками агрессорам.

Свои оценки генерал-майор озвучил после визита в Украину. Он обратил внимание, что беспилотные технологии уже оказывают существенное влияние на ход боевых действий, нарушают логистику и наносят значительные потери на фронте.

По его словам, украинские военные уже тестируют первые системы роевого применения дронов с искусственным интеллектом, которые могут наводиться на цели под управлением одного оператора. В то же время масштабы использования таких разработок остаются ограниченными.

Представитель НАТО также предположил, что в будущем потенциал роев беспилотников как инструмента сдерживания может приблизиться к уровню ядерного оружия.

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Отдельно Чолпони указал на проблему отставания западных механизмов закупок вооружения от темпов развития современных военных технологий. По его мнению, бюрократические процедуры мешают оперативно внедрять новые решения, в то время как технологическая революция развивается гораздо быстрее.

Для сокращения этого разрыва генерал призвал западные страны реформировать систему закупок по примеру Украины. Он считает, что Альянс должен более активно стимулировать конкуренцию между производителями, создавать военные лаборатории и предоставлять боевым подразделениям больше возможностей для самостоятельного тестирования и приобретения новых беспилотных систем.

В качестве примера Чолпони привел украинский оборонный сектор, где сотни компаний работают над созданием дронов, систем радиоэлектронной борьбы и других современных средств ведения войны.

Подытоживая, генерал-майор заявил, что в нынешних условиях ни одна армия не сможет эффективно действовать на поле боя без современных средств борьбы с беспилотниками. В то же время, он предостерег, что дальнейшее развитие автономных систем может как способствовать укреплению мира, так и создать новые угрозы глобальной безопасности.

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Ранее сообщалось, что Гондурас рассматривает закупку украинских дронов для борьбы с наркоторговлей и усиления контроля на границах.

Мы ранее информировали, что российские чиновники жалуются на беспрецедентную волну БпЛА, которые на прошлой неделе летели на Москву.

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