НАТО готовится к возможности гибридной войны с Россией: подробности

Высокопоставленное лицо НАТО предупредило о "реальной перспективе" того, что неконвенциональное нападение России на страны Альянса, такое как диверсии или поджоги, может привести к "значительным" потерям.

Об этом пишет Sky News.

Заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам инноваций, гибридных и кибернетических технологий Джеймс Аппатурай отметил, что союзники должны четко понимать границы гибридной войны и возможный ответ на атаки, в том числе применение военной силы.

Аппатурай подчеркнул, что российские гибридные атаки по всей Европе, США и Канаде приближаются к уровню, который еще несколько лет назад был бы недопустим. Особенно активизировалось количество "кинетических" атак, в частности, перерезание подводных кабелей, диверсии против зданий и подложение зажигательных устройств в грузы самолетов после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

"Мы точно можем насчитать десятки. До 100 точно. Но есть еще много сорванных сговоров", – отметил Аппатурай. Он выразил обеспокоенность, что одна из этих атак может привести к большим жертвам или существенному экономическому ущербу, что может спровоцировать коллективный ответ НАТО по статье 5.

Он также отметил, что НАТО обновляет свою стратегию по гибридной войне, которая в последний раз была разработана в 2015 году. Обновленная политика, которую планируют принять на саммите Альянса в 2025 году, должна учитывать возможные угрозы не только со стороны России, но и других государств, таких как Китай, Иран и Северная Корея.

Эти меры включают создание планов по противодействию вероятным гибридным атакам, а также разработку механизмов сдерживания агрессии.

Напомним, командующий НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье заявлял, что Альянс должен иметь в своем арсенале дальнобойное оружие, чтобы эффективно реагировать на угрозы, в частности на российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник". Он выразил обеспокоенность этой угрозой со стороны российских комплексов и подчеркнул необходимость готовности НАТО к таким вызовам.

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