НАТО готовится к возможным российским атакам: что должна сделать Европа в ответ на угрозу

НАТО планируют усилить ПВО, чтобы иметь возможность защититься от нападения России

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НАТО призывает европейские страны-члены в пять раз увеличить свои возможности наземной противовоздушной обороны.

Об этом пишет Bloomberg.

Увеличение потенциала ПВО

Вопрос о наращивании оборонных возможностей будет обсуждаться на встрече министров обороны стран-членов Организации Североатлантического договора в Брюсселе. По словам информированных источников, пожелавших остаться анонимными, пятикратная цель будет коллективной для европейских государств-членов. При этом индивидуальные уровни взноса будут варьироваться. Временные рамки для реализации этих усилий по ПВО пока не определены.

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Министры на этой неделе планируют одобрить одно из самых амбициозных обязательств по увеличению запасов вооружения со времен Холодной войны. Это произойдет в рамках общеевропейских и канадских инициатив по перевооружению и уменьшению зависимости от оборонных систем США. Встреча в Брюсселе станет подготовительной к саммиту лидеров НАТО 24-25 июня в Гааге.

Оборонные расходы и изменения геополитики

Увеличение вооружения является частью более широких амбиций по росту оборонных расходов в рамках Альянса. Под влиянием Президента США Дональда Трампа, члены НАТО консолидируются вокруг цели тратить 5% своего ВВП на оборону: 3,5% на основные оборонные нужды и еще 1,5% на оборонные расходы в таких сферах, как инфраструктура, киберзащита и гражданская готовность.

На встрече в Вильнюсе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул: «Мы не находимся в состоянии войны, но и не в состоянии мира. Мы должны продолжать укреплять наше сдерживание и оборону, что означает переход к полной готовности к ведению боевых действий».

Высокопоставленный европейский военный чиновник отметил, что члены НАТО остро нуждаются в наращивании наземных систем ПВО, защищающих от угроз, среди которых все более совершенные беспилотники, ракеты и истребители. За последние три десятилетия Североатлантический союз сократил количество таких систем, поскольку со времен Холодной войны фокус сместился на угрозы на Ближнем Востоке и Северной Африке.

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Ситуация кардинально изменилась после вторжения России в Украину в 2022 году и усиления опасений в странах-членах на восточном фланге НАТО по поводу потенциальной угрозы от Кремля уже через несколько лет. Системы ПВО играют центральную роль в этом наращивании и являются одними из самых дорогих элементов, которые Североатлантический союз намерен закупить.

Инициативы и будущие приоритеты

Германия предложила взять на себя ведущую роль в совместных проектах Европейского Союза по ПВО. Канцлер Фридрих Мерц решительно настроен ускорить увеличение оборонных расходов Берлина и инвестировать миллиарды евро в дополнительную противовоздушную оборону. Это будет включать расширение инициативы European Sky Shield, начатой предшественником Мерца, Олафом Шольцем, которая направлена на создание наземной европейской системы ПВО для сбивания баллистических ракет.

Представитель НАТО в ответ на запрос о комментарии заявил, что противовоздушная и противоракетная оборона, дальнобойное оружие, логистика и сухопутные войска являются одними из наших главных приоритетов.

«Мы продолжаем пересматривать структуру наших сил, модернизировать нашу структуру командования и укреплять нашу интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону», — добавил представитель НАТО.

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Напомним, The Telegraph пишет, что Кремль готовит армию к столкновению с НАТО после войны.