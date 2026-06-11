НАТО готовится отвечать России дронами: что известно о планах Альянса – Politico

Беспилотник (иллюстративный фото) / © Associated Press

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Союзники НАТО обсудили ускоренную программу закупки беспилотников для усиления воздушного патрулирования на восточном фланге Североатлантического союза. Дискуссия состоялась после того, как российский дрон упал в Румынии и травмировал людей.

Об этом говорится в материале Politico.

На закрытой встрече 32 посла стран НАТО обсуждали, стоит ли Альянсу срочно закупить больше дронов для воздушного патрулирования над прифронтовыми государствами-членами.

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Президент Румынии Никушор Дан после встречи заявил, что война России против Украины продолжает создавать серьезные риски для евроатлантической безопасности, особенно в Черном море.

"Поэтому важно, чтобы НАТО усилило свое присутствие и возможности в Румынии", - написал он.

По словам Дана, в ходе обсуждения союзники согласились ускорить проекты НАТО по реагированию на угрозы от дронов. Это должно позволить утвердить меры поддержки для пострадавших союзников на саммите Альянса в Анкаре в следующем месяце.

Встреча прошла после инцидента в Румынии, где в конце прошлого месяца российский беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате пострадали два человека. После этого Бухарест призвал ускорить поставки средств противовоздушной обороны НАТО.

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В последние недели Альянс также поднимал в воздух истребители для сбивания подозрительных беспилотников над Латвией и Эстонией.

«В результате продолжающейся войны России против Украины мы наблюдаем увеличение количества инцидентов с беспилотниками вдоль нашего восточного фланга», — заявила представитель НАТО Эллисон Гарт.

В то же время, пока неизвестно, когда именно союзники могут закупить дополнительные беспилотники.

По словам одного из дипломатов НАТО, встреча добавила срочности реализации конкретных инициатив по использованию дронов к саммиту лидеров Альянса, который должен пройти 7-8 июля.

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У НАТО есть ограниченное количество собственных военных средств, ведь большинство техники Альянса предоставляют национальные правительства. В то же время, НАТО может помогать странам с закупкой необходимого оборудования, которое впоследствии может передаваться под контроль военного командования Альянса.

В ходе обсуждения союзники также обратили внимание на угрозы критической инфраструктуре в Черном море. Речь шла о румынском проекте по разведке шельфового газа Neptune Deep стоимостью 4 миллиарда евро, запуск которого запланирован на следующий год.

Страны обсуждали, должно ли военное командование НАТО активнее отслеживать воздушные и морские угрозы от беспилотников для таких объектов.

По данным дипломатов, представители национальных военных ведомств также выразили готовность направить больше средств ПВО на мониторинг и уничтожение дронов, пролетающих над Румынией.

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НАТО готовится к обороне: последние новости

Ранее сообщалось, что государства-члены Североатлантического альянса активно обсуждают новое масштабное финансовое обязательство по военной поддержке Украины на сумму 70 миллиардов евро. Эта инициатива приобретает особую актуальность на фоне заявлений экспертов о том, что Киев постепенно склоняет чашу весов в войне в свою пользу. Предложенный Германией механизм должен значительно повысить прозрачность финансирования и обеспечить более справедливое распределение финансового бремени между всеми странами НАТО.

Тем временем, ряд союзников планирует существенно усилить противовоздушную оборону на восточном фланге НАТО после падения российского беспилотника в румынском городе Галац. Дополнительное подкрепление будет включать в себя новые ресурсы от стран-партнеров, в том числе истребители и расширение радарного покрытия для обнаружения низколетающих дронов.

В то же время Великобритания уже разместила свои основные боевые танки Challenger 2 прямо у границы с Россией в эстонском уезде Виру. Эта тяжелая техника активно участвует в учениях Spring Storm, где военные отрабатывают сценарий масштабного конфликта с российской армией.

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