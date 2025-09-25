НАТО готово сбивать российские самолеты: Кремль получил неофициальное предупреждение

НАТО сообщило Кремль, что готово сбивать российские самолеты

На этой неделе европейские дипломаты передали Кремлю четкое предупреждение о том, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства в полной силе, в том числе и по сбыту российских самолетов. Это предупреждение на фоне беспрецедентной волны инцидентов с дронами и самолетами над Восточной Европой демонстрирует новый предел напряженности между Западом и Москвой.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, информированные о ходе переговоров.

Жесткий разговор в Москве

Напряженная встреча состоялась в Москве, где послы Великобритании, Франции и Германии выразили обеспокоенность по поводу недавнего вторжения трех истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии. После разговора европейские посланцы пришли к выводу, что нарушение было умышленной тактикой, заказанной российским командованием.

Российские официальные лица, включая спикера Кремля Дмитрия Пескова, отрицали факт пересечения границы. Инциденты назвали ошибкой и заверили, что полеты российских самолетов происходят исключительно с соблюдением всех международных правил. Однако европейцы передали Москве решительное предупреждение о готовности к военному ответу.

Российская сторона, со своей стороны, использовала встречу, чтобы переложить ответственность. По словам источников, российский дипломат заявил европейцам, что вторжение было ответом на украинские атаки на Крым, и что эти операции ВСУ были бы невозможны без поддержки НАТО. Таким образом Москва считает, что она уже находится в конфронтации, в которой участвуют европейские страны.

Раскол в НАТО и «ловушка эскалации»

Инциденты с российской авиацией, побудившие НАТО всего за один месяц дважды активировать Статью 4 устава Альянса, предусматривающую консультации по угрозе, выявили разногласия между союзниками. Хотя президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО сбивать российские самолеты, а премьер-министр Нидерландов Дик Шооф заявил, что он поддержал бы такое действие, другие лидеры, включая канцлера Германии Фридриха Мерца, призвали к осторожности.

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что союзники по НАТО рискуют "попасть в ловушку эскалации" Путина, если они откроют огонь по российской авиации. В этом его поддержала и премьер-министр Италии Джорджия Мэлони, призвав союзников «не клюнуть на приманку Кремля».

«Намерение состоит в том, чтобы создать раскол и испугать нас. Угроза гибридных атак здесь надолго», — заявил министр юстиции Дании Петер Хуммельгаард, комментируя возможную российскую роль в атаках дронов, нарушивших на этой неделе работу аэропортов.

Уроки Румынии и будущие нужды Североатлантического союза

Эти инциденты также выявили практические проблемы с обороной на восточной границе НАТО. Например, румынская власть наблюдала за нарушившим ее воздушное пространство российским дроном в течение 50 минут, но решение не сбивать его из-за риска падения обломков вызвало критику. Только на этой неделе Верховная рада обороны Румынии одобрила правила ведения боевых действий для сбивания летательных аппаратов.

Эксперты и официальные лица указывают, что сбивание дрона ракетами истребителей дорогостоящим и неэффективным. Гораздо необходимы современные антидроновые системы, подобные тем, которые развернуты в Украине, а также средства РЭБ. Между тем президент Литвы Гитанас Науседа отмечает важность быстрой реакции.

«Россия проверяет нас, проверяет нашу готовность, проверяет нашу решительность к возмездию. Я думаю, что очень важно проявить солидарность и даже важнее быструю реакцию», — сказал Науседа.

Напомним, российский посол открыто пригрозил НАТО войной . Алексей Мешков заявил, что сбитый российский самолет может стать началом конфликта.