НАТО пообещало разрушительные удары России / © Associated Press

НАТО нанесет сокрушительные удары по России, если президент РФ Владимир Путин решится вторгнуться в Эстонию, Латвию или Литву.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает Thesun.

«Мы готовы перенести войну на территорию России и нанести глубокие удары очень далеко внутри ее границ. Мы точно знаем, что делать», — подчеркнул Цахкна.

Он добавил, что после начала вторжения страны Балтии не будут зависеть от помощи НАТО, поскольку активно увеличивают оборонный бюджет — до 5% ВВП, развивая собственные военные возможности.

Это заявление появилось на фоне опасений, что Путин может попытаться частично оккупировать одну из стран Балтии после войны в Украине. Предыдущие сценарии и военные симуляции показывали, что Россия могла бы добиться быстрых успехов, если НАТО будет медлить.

Балтийские государства подчеркивают, что больше не принимают устаревшие планы, которые ставили его в зависимую позицию. Теперь их стратегия — немедленное сдерживание агрессора и глубокие ответные удары, если Россия попытается вторжение.

Аналитики также предупреждают, что любое нападение России автоматически вовлечет в конфликт основные западные государства, включая США, Францию, Германию и Канаду, подчеркивая важность мощного сдерживающего фактора.

Напомним, на днях Польша перехватила объекты из Беларуси и ищет причастных. В ночь на 16 февраля системы радиолокации Польши зафиксировали очередное вторжение воздушных объектов с территории Беларуси, а именно объектов, похожих на воздушные шары.

Между тем , Литва раздумывает над участием в Совете мира президента США Дональда Трампа. Президент Гитанас Науседа заявил, что окончательное решение будет согласовано со странами NB8.