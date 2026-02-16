- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 225
- Время на прочтение
- 2 мин
НАТО грозит "разрушительными ударами" по России, если Путин вторгнется в Балтию: о чем идет речь
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предупредил, что НАТО нанесет удары вглубь России, если Москва попытается вторжение в Эстонию, Латвию или Литву.
НАТО нанесет сокрушительные удары по России, если президент РФ Владимир Путин решится вторгнуться в Эстонию, Латвию или Литву.
Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает Thesun.
«Мы готовы перенести войну на территорию России и нанести глубокие удары очень далеко внутри ее границ. Мы точно знаем, что делать», — подчеркнул Цахкна.
Он добавил, что после начала вторжения страны Балтии не будут зависеть от помощи НАТО, поскольку активно увеличивают оборонный бюджет — до 5% ВВП, развивая собственные военные возможности.
Это заявление появилось на фоне опасений, что Путин может попытаться частично оккупировать одну из стран Балтии после войны в Украине. Предыдущие сценарии и военные симуляции показывали, что Россия могла бы добиться быстрых успехов, если НАТО будет медлить.
Балтийские государства подчеркивают, что больше не принимают устаревшие планы, которые ставили его в зависимую позицию. Теперь их стратегия — немедленное сдерживание агрессора и глубокие ответные удары, если Россия попытается вторжение.
Аналитики также предупреждают, что любое нападение России автоматически вовлечет в конфликт основные западные государства, включая США, Францию, Германию и Канаду, подчеркивая важность мощного сдерживающего фактора.
Напомним, на днях Польша перехватила объекты из Беларуси и ищет причастных. В ночь на 16 февраля системы радиолокации Польши зафиксировали очередное вторжение воздушных объектов с территории Беларуси, а именно объектов, похожих на воздушные шары.
Между тем , Литва раздумывает над участием в Совете мира президента США Дональда Трампа. Президент Гитанас Науседа заявил, что окончательное решение будет согласовано со странами NB8.