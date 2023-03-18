НАТО хочет укрепить границы с РФ, направив туда 300 тыс. войск, но могут быть проблемы – Politico

Такой шаг преследует цель остановить Россию от расширения своей войны за пределы Украины.

НАТО планирует усилить свою группировку войск на восточном фланге, разместив там до 300 тыс. бойцов, однако сделать это не так просто.

Об этом сообщает Politico.

Чтобы реализовать такие планы, Североатлантический союз должен убедить отдельные страны-члены предоставить различные элементы: солдат, обучение, улучшение инфраструктуры и, что особенно важно, – большое количество дорогостоящего оружия, оборудования и боеприпасов.

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"Поскольку страны уже обеспокоены своими запасами боеприпасов, а Украина остро нуждается в большем количестве снарядов и оружия от союзников, существует риск, что не все союзники по НАТО выполнят свои обещания внести вклад в новые планы Альянса", — говорится в материале издания.

Один из высокопоставленных чиновников Альянса заявил, что для противостояния России на сегодняшний день существует необходимость в большем количестве войск и количестве сил в состоянии готовности.

Существует несколько уровней "готовности", рассказал экс-помощник генсека НАТО по вопросам оборонной политики и планирования сил Генрих Браусс. Первый уровень может состоять из 100 тыс. военных, которые будут готовы к переброске в течение 10 дней. Этот уровень готовности может быть сформирован из Польши, Норвегии и стран Балтии (Эстонии, Латвии и Литвы).

По словам Браусса, второй уровень войск тогда поддерживал бы этих солдат, готовых к развертыванию из таких стран как Германия в течение 10-30 дней.

В статье отмечается, что для этого многим союзникам по НАТО нужно будет активизировать усилия по призыву в армию и увеличению расходов на оборону. Придется покупать больше оружия, боеприпасов и оборудования.

В то же время экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил о ряде деталей, в которых заключается "готовность".

"Артиллерийскому батальону для поддержания своего уровня мастерства необходимо производить Х выстрелов в год с целью планирования. Танковому батальону необходимо поражать цели, реагировать на различные ситуации и демонстрировать мастерство в движении, днем и ночью, поражая движущиеся цели. Все это очень сложно", – объяснил Ходжес.

Напомним, американская разведка в начале марта заявила, что Россия может и не стремиться к прямому военному конфликту с США и НАТО, однако потенциал для эскалации со стороны РФ существует.

Заметим, что Польша начинает крупнейшую за последние 50 лет кампанию по перевооружению в ответ на постоянно растущую угрозу со стороны России.

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