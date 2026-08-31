НАТО и ЕС давят на две страны через ракеты Patriot для Украины: СМИ узнали подробности

Patriot / © Associated Press

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Из-за усиления российских обстрелов и угрозы наступления на Киев, НАТО и ЕС оказывают давление на Испанию и Грецию. От этих стран требуют передать Украине ракеты для систем ПВО Patriot, ведь у них едва ли не самые большие запасы среди союзников.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные анонимные источники.

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Дефицит ракет Patriot для Украины: НАТО и ЕС ищут решение

По информации издания, соответствующие запросы обсуждались еще летом. Один из возможных сценариев предполагает, что Норвегия выкупит эти боеприпасы у стран-собственниц, после чего передаст их Украине.

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Во вторник и среду этот вопрос станет предметом обсуждения во время встречи министров обороны и иностранных дел ЕС в Дублине. Во второй день переговоров к ним также присоединятся делегации из Украины, Великобритании, Норвегии, Исландии и Швейцарии.

Сообщается, что союзники нацелены на получение ракет-перехватчиков типа PAC-2. Испания и Греция имеют значительные резервы этих боеприпасов, срок годности части из которых уже подходит к концу. Официальные представители оборонных ведомств обеих стран отказываются комментировать ситуацию.

Отмечается, что Греция, ранее активно помогавшая боеприпасами, выступает против передачи Patriot. Афины объясняют это потребностью защищать свою страну из-за напряженных отношений с Турцией. В то же время, Испания ранее уже обещала выделить Украине 1 миллиард евро военной помощи на 2026 год.

Как отмечает Bloomberg, потребность Киева в новых средствах ПВО становится критичной. Россия пытается эскалировать конфликт после того, как мирные переговоры зашли в тупик. Кроме того, украинская разведка получила данные о подготовке РФ к возможному новому наземному наступлению на столицу.

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Найти дополнительные комплексы Patriot оказалось серьезным логистическим вызовом. Германия и ряд других стран ЕС заявляют, что дальнейшая передача систем поставит под угрозу их собственную безопасность, а США исчерпали свои арсеналы из-за войны в Иране. В то же время, производство новых Patriot и их европейских аналогов SAMP/T сталкивается с существенными задержками.

Ожидается, что часть средств ПВО поступит в Украину в ближайшие месяцы через программу PURL, позволяющую членам НАТО покупать американское оружие для Киева. Также в ЕС продолжаются дискуссии по поводу разрешения Украине использовать часть собственного кредита на 90 миллиардов евро для закупки ракет Patriot.

Тем не менее, Франция и Италия лоббируют направление этих средств на системы SAMP/T, что, по мнению некоторых партнеров, может создать для Киева ненужные трудности. Голосование стран-членов ЕС по этому вопросу запланировано на следующий понедельник.

Дефицит ракет Patriot — последние новости

Напомним, Польша готова приступить к производству ракет PAC-3 для Patriot в партнерстве с Украиной.

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Ранее мы писали, что Украине на зиму нужно 300 ракет для ПВО Patriot, чтобы отражать атаки врага.

Напомним, в результате США с Ираном в Европе возник дефицит ракет-перехватчиков Patriot, что может сделать НАТО более уязвимым перед потенциальной российской атакой.

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