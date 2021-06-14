НАТО и Россия считаются противниками: Меркель объявила о шагах, которые сдержат Москву

По ее словам, к РФ нужно применять двойной подход: сдерживание и самооборону с одной стороны, с другой — готовность к переговорам.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия рассматривает НАТО не как партнера, а как противника.

Об этом она сказала на пресс-конференции по результатам саммита Альянса в Брюсселе, сообщает Укринформ.

"Россия не рассматривает НАТО как партнера. Это единодушное мнение тех, кто сегодня принял участие в саммите. Россия, к сожалению... считается противником даже через 30 лет после окончания Холодной войны", — отметила Меркель.

Канцлер сообщила, что вспомнила на саммите об Украине, ситуации в Беларуси, нерешенных конфликтах между Арменией и Азербайджаном, ситуации в Грузии и Ливии.

Она считает, что в РФ нужно применять двойной подход: сдерживание и самооборону с одной стороны, с другой — готовность к переговорам.

Также канцлер обратила внимание на то, что Китай имеет "скоординированное сотрудничество" с Россией в сфере внешней политики.

"Например, Совбез ООН и совместные военные учения. Разумеется, мы отслеживаем гибридные действия как со стороны России, так и Китая, видим в этом новые вызовы", — подытожила Меркель.

Ранее в НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в вопрос вступления Украины в Альянс.

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