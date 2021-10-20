НАТО и российская агрессия: о чем заявил глава Пентагона во время визита в Украину

НАТО и российская агрессия: о чем заявил глава Пентагона во время визита в Украину

Ллойд Остин 19 октября в Киеве провел встречу с Зеленским.

Ни одна страна не имеет права вето на вступление Украины в НАТО, заявил министр обороны США Ллойд Остин, находясь с официальным визитом в Киеве.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 20 октября.

Глава Пентагона утверждает, что Соединенные Штаты и дальше будут поддерживать оборонную реформу в Украине, которая поможет достичь критериев членства в Альянсе. За семь последних лет американская военно-техническая помощь достигла 2,5 миллиардов долларов. И эта поддержка будет продолжаться, заявляет Ллойд Остин.

"Наша поддержка суверенитета Украины непреклонна. Мы осуждаем оккупацию Крыма и призываем Россию остановить войну на Востоке, дестабилизацию в Черном море и вдоль границ Украины", — заявил министр обороны США.

В украинском министерстве обороны считают поддержку США одним из важных факторов сдерживания российской агрессии. К примеру, система связи на передовой американского производства. Криптозащита позволяет держать в тайне переговоры украинских подразделений от российских средств перехвата. Помощь в Черноморском регионе тоже не будет лишней.

Напомним, 19 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином, который находился в Киеве с визитом. Отметим, что ранее Ллойд провел встречу с министром обороны Украины Андреем Тараном. Руководители оборонных ведомств обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых ранее и оборонную реформу.

Новости мира: о чем заявил глава Пентагона во время визита в Украину

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