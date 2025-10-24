НАТО и Украина опробовали новое оружие против управляемых авиабомб: что известно

ЧТОБ

Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) и Командование Объединенных Вооруженных Сил НАТО по трансформации (ACT) провели во Франции очередной этап испытаний инновационного технологического решения, направленного на борьбу с российскими управляемыми авиабомбами (КАБ).

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

В ходе тестов на полигоне, которые проходили при осложненных погодных условиях, проверили работу комплекса. Он состоит из радара, программного обеспечения с искусственным интеллектом (ШИ) и дрона-перехватчика.

Схема действия комплекса:

Условная «враждебная» цель была идентифицирована и увлечена радаром с передовой сенсорной системой. ШИ-программное обеспечение вычислило траекторию. Дрон-перехватчик отработал поражение цели.

Это технологическое решение разрабатывается компаниями стран-членов НАТО при активном участии инновационного оборонного сектора и экспертов Министерства обороны и ВСУ.

От концепции к прототипу

Проект начался в марте 2025 г. на базе JATEC во время 15-го инновационного конкурса НАТО. Среди 40 команд жюри выбрало троих победителей:

Французская Alta Ares (ИИ-алгоритмы обнаружения);

Немецкий Tytan Technologies (системы перехвата);

Французский ATREYD (рои перехватчиков).

Разработка призвана оградить украинских военных и гражданское население от одной из самых разрушительных угроз. Украинские специалисты принимают непосредственное участие в испытаниях и обеспечивают максимальную адаптацию решения к реалиям современного поля боя.

Напомним, днем российские оккупанты атаковали Одесщину, применив три управляемых авиабомба с повышенной дальностью поражения, выпущенные из истребителя Су-34. Противовоздушная оборона южного региона Украины успешно сбила две из этих бомб. Третья упала на открытой местности, не повлекшие никаких последствий.

Также российская армия утром 24 октября атаковала Харьков, попав по Индустриальному району пятью управляемыми авиабомбами (КАБами). В городе есть разрушения и пострадавшие. Под завалами могут находиться люди.