Бывший генеральный секретарь НАТО / © Офис президента Украины

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что самым большим просчетом Запада по отношению к Украине была нерешительность и промедление.

Об этом Столтенберг сказал в новом интервью для издания Alex Rühle.

Йенс Столтенберг откровенно рассказал о своих десятилетиях во главе Альянса и высказал мнение, что войну в Украине можно было бы предотвратить.

Колебания как стратегический провал

Эксгенсек заявил, что именно затягивание с принятием решительных шагов и «колебания» стали роковой ошибкой, повлекшей полномасштабную агрессию. По его мнению, будь западные страны более решительными и быстрыми в поддержке Киева или в интеграционных процессах раньше, это могло бы изменить ход истории и остановить Россию.

Отметим, что в разговоре Йенс Столтенберг также упомянул, что путь к должности генерального секретаря Альянса ему парадоксально открыл спор с тогдашним президентом США Бараком Обамой.

Напомним, эксгенсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что предлагал Владимиру Зеленскому финское решение для окончания войны. Это означает возможность территориальных уступок России для прекращения войны.