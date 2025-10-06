- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 342
- Время на прочтение
- 1 мин
НАТО могло бы предотвратить войну в Украине — экс-генсек Столтенберг
Бывший генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что полномасштабного вторжения России можно было бы избежать, если бы действия Альянса были более решительными.
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что самым большим просчетом Запада по отношению к Украине была нерешительность и промедление.
Об этом Столтенберг сказал в новом интервью для издания Alex Rühle.
Йенс Столтенберг откровенно рассказал о своих десятилетиях во главе Альянса и высказал мнение, что войну в Украине можно было бы предотвратить.
Колебания как стратегический провал
Эксгенсек заявил, что именно затягивание с принятием решительных шагов и «колебания» стали роковой ошибкой, повлекшей полномасштабную агрессию. По его мнению, будь западные страны более решительными и быстрыми в поддержке Киева или в интеграционных процессах раньше, это могло бы изменить ход истории и остановить Россию.
Отметим, что в разговоре Йенс Столтенберг также упомянул, что путь к должности генерального секретаря Альянса ему парадоксально открыл спор с тогдашним президентом США Бараком Обамой.
Напомним, эксгенсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что предлагал Владимиру Зеленскому финское решение для окончания войны. Это означает возможность территориальных уступок России для прекращения войны.