НАТО может начать сбивать российские ракеты на подлете к своим границам — МИД Польши

В НАТО могут решиться сбивать российские ракеты, когда они будут подлетать к воздушному пространству стран-членов.

После того, как российская ракета во время одной из атак на Украину зашла в воздушное пространство Польши, в НАТО заговорили о возможности сбивания российских ракет на подлете к странам-членам Альянса.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в интервью RMF24.

"В рамках НАТО анализируются различные концепции, в частности, чтобы такие ракеты были сбиты, когда они находятся очень близко к границе НАТО — но это должно было происходить с согласия украинской стороны и с учетом международных последствий — тогда ракеты НАТО поражали бы российские ракеты вне территории действия Договора (Альянса — ред.)", — сказал дипломат.

По его словам, не может быть так, чтобы агрессор каждый раз навязывал нам какие-то правила, наоборот, он должен привыкнуть к тому, что сторона НАТО, сторона демократических стран, ЕС начнут задавать определенный тон, когда речь идет о разрешении конфликта в Украине.

"Мы очень серьезно воспринимаем угрозы Путина. Он показал, что способен на все. Чего она (Россия, — ред.) достигла, кроме сотен тысяч раненых и погибших с обеих сторон, это то, что Швеция и Финляндия присоединились к НАТО. У нас еще один саммит НАТО в июле. Есть консолидация стран ЕС, реактивация Веймарского треугольника", – отметил Шейна.

Инцидент с российской ракетой в воздушном пространстве Польши

Утром 24 марта российская ракета во время массированной атаки РФ на Украину пересекла границу Польши. Ракета пробыла в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Поэтому Польша поднимала в воздух истребители F-16, однако сбивать ракету не стала. После этого вражеская цель вернулась в воздушное пространство Украины.

Советник министра обороны Польши Мечислав Бенека прокомментировал ситуацию и заявил, что польская авиация могла бы сбить цель при условии, что она залетела бы в глубь страны. А в Вооруженных силах Польши заявили, что не сбивали ракету, потому что она "все равно возвращалась в Украину".

ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте с российской ракетой в Польше и аналогичных случаях, случавшихся за 2 года полномасштабной войны.

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