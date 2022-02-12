НАТО может провести срочное заседание 13 февраля из-за агрессии РФ — журналист

Ситуацию вокруг корлонов называют "напряженной".

В воскресенье, 13 февраля, может состояться встреча Североатлантического совета.

Об этом в своем Twitter сообщил журналист Рикард Юзвяк со ссылкой на собственные источники в Альянсе.

По его словам, произойдет это на фоне угрозы нового вторжения России в Украину.

"Ситуация действительно серьезная, тревожная, но еще не критична", — сообщил источник Юзвяка. По его словам, "наступная неделя будет решающей".

Следующее заседание запланировано на понедельник, 14 февраля. Впрочем, послы готовы встретиться уже 13 февраля, сообщил Юзвяк.

Как сообщалось, новые спутниковые снимки компании Maxar показывают, что РФ продолжает наращивать военную мощь в Крыму, Беларуси и на западе России. На белорусском аэродроме Зябровка Maxar зафиксировали войска, полевой госпиталь, технику – вертолеты, армейские палатки.

Между тем в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что принимают все меры по противодействию агрессивным действиям России и призывают граждан сохранять спокойствие и консолидироваться внутри страны.

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