НАТО может совершить новую роковую ошибку в отношении Украины: Джонсон предостерег от торгов с Путиным

Хроническая стратегическая двусмысленность НАТО по отношению к Украине стала одним из факторов, побуждающих Владимира Путина к вторжению. Джонсон призывает Альянс пригласить Украину в свои ряды на саммите в Вашингтоне в 2024 году.

Такое мнение высказал бывший британский премьер Борис Джонсон в своем эссе "Украина должна стать членом НАТО сейчас" для сборника "Война и новые горизонты" (автор идеи украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба).

"Я боюсь, что был один фактор, который привлек его (Путина — ред.) к этой преступной авантюре и заставил его думать, что она ему сойдет с рук, — это была хроническая стратегическая двусмысленность НАТО", — написал Джонсон.

Оглядываясь на десятилетия с момента обретения украинской независимости в 1991 году и отношения НАТО к Украине, Джонсон призывает признать, что Западу "удалось создать худшее из обоих миров".

"Мы позволили себе говорить возвышенно и легкомысленно о членстве Украины в Североатлантическом альянсе, не составив ни одного реалистического плана или программы, которые подкрепляли бы это обещание. Одним только озвучением перспективы членства Украины, этой большой и в прошлом неотъемлемой части Советского Союза, мы, конечно, зацепили Россию за живое", — пишет он.

Джонсон отмечает, что НАТО ничего не сделало, чтобы "перевести это обещание в практическую плоскость": "Мы ничего не сделали для защиты Украины. Не обещание членства в НАТО стало роковым, а неспособность его сдержать".

В конце концов, говорит Джонсон, Путин не смог не заметить этого уклонения, этой фундаментальной пустоты западной риторики. Он почувствовал "колебание и дряблую решимость", именно поэтому допустил катастрофическую ошибку. Российский президент пришел к выводу, что Запад не слишком переживает, по крайней мере, не настолько, чтобы помогать украинцам.

"Он ошибся. Однако и мы ошиблись в нашей неоднозначности. Урок для нас сейчас такой: любая подобная двусмысленность должна исчезнуть. Пора формально запустить процесс принятия Украины в НАТО. Это значит, что на саммите в Вашингтоне летом 2024 года мы должны отправить Украине полноценное приглашение присоединиться к Альянсу, как только закончится война", — заявил Джонсон.

По его словам, все аргументы против членства Украины в НАТО плохие, и жизненно необходимо отбросить их все перед саммитом в Вашингтоне в 2024 году.

"Сначала предлагаю избавиться от этого мнения вслух или где-то глубоко в душе, что членство в НАТО является каким-то козырем, который нужно будет разыграть во время предстоящих переговоров с Путиным. Еще есть те, кто до сих пор верит в решение войны путем переговоров в противовес победе Украины. Эти люди считают, что членство Украины в НАТО — это некая ценность, которой можно торговать", — говорит экс-премьер Британии.

Он убежден, что существует несколько версий такого соглашения, но все из них гнусные: "Все эти разные варианты зависят от масштаба украинского успеха на поле боя. Если украинцы будут идти вперед и вернут большой кусок сухопутного коридора (речь о неудачном контрнаступлении ВСУ в 2023 году — ред.), то предполагают, что Запад мог бы приказать Путину убираться со всей Украины (включая Донбасс и Крым), и тогда мы бы согласились, что Украина не будет членом НАТО".

По другой версии, говорит Джонсон, если положение будет больше выглядеть как безвыходное, Запад может сказать Путину: "Убирайся с территории, оккупированной после 24 февраля, а мы позаботимся о том, чтобы Украина не вступила в НАТО". Неважно, как вы разыграете эту карту.

"Любой из этих шагов привел бы к катастрофе. Это было бы сокрушительное моральное поражение и оскорбление для украинцев. Эти люди имеют полное право на возвращение всех территорий, за независимость которых проголосовали в 1991 году. На самом деле тяжело верится в то, чтобы любое из украинских правительств (а правительство Владимира Зеленского и подавно), приняло бы за раз какой-то другой вариант, кроме этого", — уверен Джонсон.

По его словам, если эта трагедия закончится тем, что Украина не сможет и не присоединится к НАТО, "мы не только не выполним все обещания Альянса, включая данные в Вильнюсе, будет еще хуже". Это означает отказ от главного принципиального вопроса, который обсуждался до вторжения Путина, когда тот постоянно поощрял НАТО дать ему обещание не принимать Украину.

"Теперь нам всем известно, что реальное положение вещей перед вторжением было таким: в частных разговорах все считали, что членство Украины было мизерной перспективой, по крайней мере, в обозримом будущем. Если бы перед войной вы спросили у натовских дипломатов, что будет первым — рак на горе свистнет или Украина вступит в НАТО, — им было бы трудно найти ответ", — отметил Джонсон.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Киеве на презентации книги "Война и новые горизонты" рассказал, что у стран-членов НАТО уже принято решение по Украине. Там считают украинское государство "своим". Однако пока не принято решение, когда это нужно юридически зафиксировать на бумаге. На Вашингтонском саммите НАТО в июле 2024 г. процесс приближения Украины к Альянсу станет более понятным.

Читайте также: