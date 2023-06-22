НАТО может вступить в войну против России: в Сенате США зарегистрировали проект резолюции

Страны НАТО должны считать нападением на Альянс применение Россией ядерного оружия в войне против Украины. Такой проект резолюции Сената США зарегистрировали демократ Ричард Блументал и республиканец Линдси Грэм.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на пресс-конференцию, которую провели в Конгрессе оба сенатора в четверг, 22 июня.

Линдси Грэм объяснил необходимость принять такую резолюцию тем, что ядерное оружие, использованное в Украине, осуществит выброс радиации на большие территории в Европе, где находятся союзники НАТО. При этом он добавил, что расположение российского ядерного оружия в Беларуси является провокативным и лучшим ответом на такую провокацию будет четкое объяснение россиянам последствий таких действий.

"Наше сообщение к тем, кто окружает Путина: если вы сделаете это, если вы выполните его приказ, если он когда-нибудь его даст, вы можете ожидать массивного ответа от НАТО, и вы окажетесь в войне против НАТО", — заявил Грэм.

Сенатор Блументал добавил, что во время отвоевания украинцами оккупированных территорий у Путина будет все больше соблазна использовать ядерное оружие против Украины или взорвать крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию. И любое из этих действий повлечет вред не только для Украины, но и соседних стран НАТО, в частности Польши.

“Это не какая-то безответственная или паническая резолюция, она предназначена для того, чтобы отправить послание Владимиру Путину и его военным: они будут уничтожены, они будут стерты, если они используют тактическое ядерное оружие или если они уничтожат АЭС таким образом, что это будет угрожать близлежащим странам НАТО. Статья 5 [ устава НАТО о коллективной обороне] защищает не только против конкретных пересечений границ со стороны военных, но и от ущерба, причиненного нашим союзникам по НАТО... Если они используют ядерное оружие в попытке изменить ход войны, они не изменят ход войны в Украине, а вступят в войну против НАТО”, — подчеркнул Блументал.

Напомним, американский президент Джо Байден считает, что российский диктатор Владимир Путин может использовать тактическое ядерное оружие.

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