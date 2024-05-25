НАТО может задействовать 5 статью о коллективной обороне: Столтенберг назвал условие

Если будет серьезная киберугроза на страны-члены НАТО, Альянс может активизировать пятую статью о коллективной обороне.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist.

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"Кибератаки могут достичь порога статьи 5, если они будут серьезными. Если это будет масштабно, тогда мы сможем применить статью 5 и отреагировать не только в киберпространстве, но и в других областях, чтобы защитить союзников НАТО", – заявил генсек НАТО.

Он добавил, что предупредил об этом именно Россию.

Что означает статья 5 НАТО

На сайте МИД Украины отмечается, что в статье 5 говорится о том, что вооруженное нападение на одного или нескольких членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов и что "они договариваются, что в случае совершения такого нападения каждая из них... предоставит помощь той Стороне или Сторонам, подвергшимся нападению, и сразу совершит, индивидуально или совместно с другими Сторонами, такие действия, которые можно считать необходимыми, включая применение вооруженной силы, с целью восстановления и сохранения безопасности в Североатлантическом регионе".

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Путину нужна Украина, чтобы вести войну против НАТО.

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