НАТО начинает наибольшие учения за последние десятилетия, в которых принимают участие 90 тыс. военных

С 22 января НАТО начнет свои крупнейшие военные учения за последние десятилетия, в которых примут участие около 90 тысяч военнослужащих. Цель обучения должна показать, что Североатлантический союз может защищать всю свою территорию до границы с Россией.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщения офицеров.

За несколько месяцев до того, как в феврале 2022 г. президент РФ Владимир Путин приказал ввести российские войска в Украину, НАТО укрепляет безопасность на своем восточном фланге с участием России и Украины.

"Это наибольшее наращивание Альянса со времен холодной войны. Военные игры преследуют цель удержать Россию от нападения на страну-члена", — говорится в источнике.

Учения, получившие название Steadfast Defender 24, "покажут, что НАТО может проводить и поддерживать сложные операции во многих областях в течение нескольких месяцев на тысячи километров (миль) от Крайнего Севера до Центральной и Восточной Европы и при любых условиях".

Где именно будут продолжаться учения НАТО

Войска будут двигаться в Европу и дальше до конца мая. По заявлению командования, это создаст так называемый "имитированный сценарий развивающегося конфликта с почти равным противником". Согласно новым планам обороны НАТО, его главными противниками являются Россия и террористические организации.

"Альянс продемонстрирует свою способность укрепить евроатлантическое пространство через трансатлантическое перемещение сил из Северной Америки", — заявил журналистам Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО генерал США Кристофер Каволи.

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сказал, что это «рекордное количество войск, которое мы можем привлечь и провести обучение в таком масштабе через весь Альянс, через океан от США до Европы».

Бауэр назвал это "большим изменением" по сравнению с численностью войск, которые проходили обучение только год назад. Швеция, которая должна вступить в НАТО в этом году, также примет участие.

Ранее в СМИ говорилось, что противником НАТО на учениях станет выдуманное государство Occasus, похожее на Россию и, согласно сценарию, нападет на одного из членов Альянса, чем спровоцирует Третью мировую войну. В ходе учений планируется провести не менее 500 воздушных боевых операций.

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