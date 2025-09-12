НАТО начинает новую операцию на восточных границах блока

НАТО противодействует российской угрозе / © ТСН.ua

Реклама

В ответ на нарушение воздушного пространства в Польше российскими беспилотниками НАТО начинает новую военную операцию для защиты своего восточного фланга.

Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit со ссылкой на совместную пресс-конференцию генсека НАТО Марка Рютте с главнокомандующим ОВС НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем.

В рамках операции под названием «Восточный страж» будут развернуты, среди прочего, дополнительные средства наблюдения и противовоздушной обороны.

Реклама

Немецкий Бундесвер предоставит четыре истребителя Eurofighter вместо двух для участия в полетах вооруженной безопасности над Польшей. Они размещены на авиабазе Росток-Лааге и, как ожидается, будут доступны для миссий противовоздушной обороны в польском воздушном пространстве как минимум до конца года.

Франция предоставит три истребителя Rafale для наблюдения за воздушным пространством на восточном фланге, а Дания предоставит два F-16 и фрегат.

Нарушение воздушного пространства НАТО произошло в среду, 10 сентября, во время массированного воздушного удара по Украине.

Согласно официальным сообщениям, 19 российских беспилотников Shahed вошли в воздушное пространство Польши, несколько из которых были сбиты.

Реклама

По данным НАТО, для противодействия беспилотникам, которые нарушили воздушное пространство Польши, были задействованы польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские самолеты и немецкие системы ПВО Patriot. Также был задействован специальный самолет НАТО AWACS для наблюдения за воздушным пространством, а также военные самолеты-заправщики и транспортные самолеты.

Напомним, в ночь на 10 сентября во время массированной воздушной атаки на Украину в соседнюю Польшу залетели российские беспилотники.

После атаки российских дронов на Польшу два беспилотника нарушили воздушное пространство Литвы — еще одной страны НАТО, которая граничит с Россией.

В ответ Североатлантический альянс разрабатывает «оборонительный военный ответ», чтобы усилить сдерживание на восточном фланге НАТО.

Реклама

По информации агентства Reuters, для повышения навыков в борьбе с беспилотниками польские военные могут отправиться в Украину.