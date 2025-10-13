ТСН в социальных сетях

НАТО начинает ядерные учения: что известно о миссии Steadfast Noon

Во время тренировок ядерное оружие не применяется, но Североатлантический союз демонстрирует готовность к любым угрозам.

Обучение НАТО

Обучение НАТО / © Reuters

На авиабазе Волкель в Нидерландах стартуют ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, которые начнутся 13 октября.

Об этом говорится в заявлении Североатлантического союза.

В маневрах принимают участие самолеты союзников, включая голландские F-35A и другие самолеты из всех стран-членов Альянса. Целью учений является проверка готовности и эффективности систем ядерного сдерживания НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического союза подчеркнул, что эти учения проводятся ежегодно и являются регулярной частью оборонной подготовки.

"Нам необходимо это делать, чтобы гарантировать, что наш ядерный потенциал остается максимально надежным, безопасным и эффективным. Это также четкий сигнал любому потенциальному противнику, что НАТО способно оградить всех союзников от любых угроз", - заявил Генсек во время визита на авиабазу Волкель.

Он также поблагодарил участников, отметив, что учения проходят успешно и имеют важное значение для коллективной безопасности.

В НАТО отметили, что во время учений ядерное оружие не применяется.

Ранее сообщалось, что появление "зеленых человечков" на границе РФ и Эстонии является подготовкой Кремля информационно-психологического плацдарма для возможной предстоящей войны с НАТО.

