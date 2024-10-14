НАТО начинает ядерные учения с участием 60 самолетов: подробности

В учениях Steadfast Noon примут участие самолеты из 13 стран Альянса, в том числе Германии.

НАТО с 14 октября начинает двухнедельные ежегодные маневры по защите стран-участниц Альянса, в ходе которых будет отработано применение ядерного оружия. В учениях Steadfast Noon ("Стойкий полдень") примут участие около 2 000 военнослужащих, дислоцированных на восьми европейских авиабазах.

Об этом сообщает DW со ссылкой на информацию от штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

В рамках учений Steadfast Noon во время воздушных маневров будет задействовано более 60 самолетов. В их числе будут современные истребители, способные перевозить размещенные в Европе американские ядерные бомбы, дальние бомбардировщики, самолеты наблюдения и дозаправки.

Маневры сил Альянса в этом году пройдут на авиабазах в Бельгии и Нидерландах, а также в воздушном пространстве Великобритании и Дании – над акваторией Северного моря. В учениях примут участие самолеты из 13 стран НАТО, включая Германию.

Как отмечали в Альянсе, Steadfast Noon не является прямой реакцией на войну России против Украины. Там также указывалось, что во время маневров не будет применяться боевое оружие.

По данным агентства dpa, НАТО не обнародовало никакой информации о сценарии и деталях учений. Однако ряд военных экспертов считают, что в эти ежегодные маневры в этот раз войдут отработки безопасной транспортировки американского ядерного оружия из подземных хранилищ к самолетам и его установка под истребителями. По словам экспертов, затем тренировочные полеты будут проходить без бомб.

Как предполагает программа НАТО по совместному использованию ядерного оружия, этот вид размещенного в Европе американского вооружения в чрезвычайных ситуациях может быть применен по объектам противника из самолетов стран-партнеров. По неподтвержденным данным, ядерное оружие хранится на севере Италии, в Турции, Бельгии, Нидерландах и на базе Бюхель в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Напомним, 10 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что 14 октября Альянс начнет свои ежегодные ядерные учения. Он отметил важность того, "чтобы мы проверяли нашу оборону и укрепляли ее, чтобы наши противники знали, что НАТО готово и способно ответить на любую угрозу".

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