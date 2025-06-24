Бывший глава военного комитета НАТО Роб Бауэр / © Getty Images

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Бывший глава военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что Альянс может не ответить на нападение РФ на Эстонию, поскольку Пятая статья договора Североатлантического Альянса о коллективной обороне не означает автоматического военного ответа в случае нападения России.

Об этом экс-председатель военного комитета НАТО сказал в интервью Die Welt.

По словам Бауэра, если нападение будет ограничено по масштабам и не будет представлять прямую угрозу территориальной целостности страны-члена, то сначала состоятся консультации между всеми участниками блока. В ходе этих обсуждений будут решать, следует ли начинать войну с Россией.

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Роб Бауэр говорит, что действия НАТО будут зависеть от «типа атаки».

«Если это относительно небольшая атака и общая территориальная целостность Эстонии не под угрозой, есть время для консультаций. Мы должны учесть, хотим мы начать войну или нет. Так называемая гибридная война не менее вредна, чем война», — сказал он.

Как известно, Эстония является одной из наиболее вероятных целей для последующей захватнической войны России, так как для этого у русских есть несколько удобных предпосылок.

Эстония является самой маленькой из трех балтийских стран. Около 200 лет она находилась под контролем русской империи и потом СССР. Имея менее 300 км в своем самом широком месте от границы с РФ до Балтийского моря, Эстония полностью лишена «любой стратегической глубины». И сплошь равнинный ландшафт будет способствовать интервенции.

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Ранее издание Politico писало, что эстонский город Нарва, расположенный на границе с Россией, стал центром противостояния постоянным провокациям со стороны Москвы, среди которых глушение навигации и использование беспилотников. Эксперты обеспокоены тем, что Россия может попытаться использовать подобный сценарий — «защиту русскоязычных» в восточной Эстонии, где проживают этнические русские, в частности, в городе Нарва.

Напротив Нарвы через реку расположен русский город Ивангород. В прошлом году возле российско-эстонского пограничного перехода установили плакат с надписью «Кордоны России нигде не заканчиваются». На нем традиционно изображен диктатор Владимир Путин.

Напомним, Силы обороны совместно с Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK) приступили к строительству Балтийской оборонной линии в юго-восточной Эстонии.

Пока на отдельных участках границы копают противотанковые рвы, и до конца года планируют сооружение 28 бункеров и десятки складских площадок Речь идет о первом тестовом участке Балтийской оборонной линии.

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