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НАТО не гарантирует немедленный ответ на возможное нападение России — экс-чиновник Альянса
В настоящее время НАТО рассматривает механизмы ответа на российскую агрессию.
Бывший глава военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что Альянс может не ответить на нападение РФ на Эстонию, поскольку Пятая статья договора Североатлантического Альянса о коллективной обороне не означает автоматического военного ответа в случае нападения России.
Об этом экс-председатель военного комитета НАТО сказал в интервью Die Welt.
По словам Бауэра, если нападение будет ограничено по масштабам и не будет представлять прямую угрозу территориальной целостности страны-члена, то сначала состоятся консультации между всеми участниками блока. В ходе этих обсуждений будут решать, следует ли начинать войну с Россией.
Роб Бауэр говорит, что действия НАТО будут зависеть от «типа атаки».
«Если это относительно небольшая атака и общая территориальная целостность Эстонии не под угрозой, есть время для консультаций. Мы должны учесть, хотим мы начать войну или нет. Так называемая гибридная война не менее вредна, чем война», — сказал он.
Как известно, Эстония является одной из наиболее вероятных целей для последующей захватнической войны России, так как для этого у русских есть несколько удобных предпосылок.
Эстония является самой маленькой из трех балтийских стран. Около 200 лет она находилась под контролем русской империи и потом СССР. Имея менее 300 км в своем самом широком месте от границы с РФ до Балтийского моря, Эстония полностью лишена «любой стратегической глубины». И сплошь равнинный ландшафт будет способствовать интервенции.
Ранее издание Politico писало, что эстонский город Нарва, расположенный на границе с Россией, стал центром противостояния постоянным провокациям со стороны Москвы, среди которых глушение навигации и использование беспилотников. Эксперты обеспокоены тем, что Россия может попытаться использовать подобный сценарий — «защиту русскоязычных» в восточной Эстонии, где проживают этнические русские, в частности, в городе Нарва.
Напротив Нарвы через реку расположен русский город Ивангород. В прошлом году возле российско-эстонского пограничного перехода установили плакат с надписью «Кордоны России нигде не заканчиваются». На нем традиционно изображен диктатор Владимир Путин.
Напомним, Силы обороны совместно с Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK) приступили к строительству Балтийской оборонной линии в юго-восточной Эстонии.
Пока на отдельных участках границы копают противотанковые рвы, и до конца года планируют сооружение 28 бункеров и десятки складских площадок Речь идет о первом тестовом участке Балтийской оборонной линии.
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