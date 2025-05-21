НАТО не готово, только две страны могут вести современную войну: президент Чехии шокировал откровением

Президент Чехии Петр Павел / © Associated Press

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НАТО не имеет реального опыта в ведении современных боевых действий, его боеспособность остается недостаточной.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает DW.

«Если вы спросите меня, готово ли НАТО для серьезных военных действий, я отвечу: „Со многими ограничениями“, — сказал Павел. Он объяснил это тем, что со времен завершения Холодной войны силы НАТО в основном формировались как силы сдерживания, а не как те, которые должны вести боевые действия.

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«На примере войны РФ против Украины мир увидел, что современная война это комбинация классических боевых действий, с элементами высокосовременного технологического оружия, плюс элементы гибридной, информационной и кибервойны», — сказал Павел.

По мнению президента Чехии, НАТО «не имеет реального опыта в ведении таких боевых действий».

«Такой опыт получили только украинская и российская армии, они понимают, как использовать новые способы ведения войны. Другие страны только изучают уроки с поля боя войны в Украине», — добавил чешский лидер.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что кремлевский глава Путин совершил ошибку, отправив мелких чиновников на переговоры с Украиной.

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