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НАТО не готово, только две страны могут вести современную войну: президент Чехии шокировал откровением
Президент Чехии считает, что в мире только две страны — Украина и Россия имеют опыт ведения современной войны.
НАТО не имеет реального опыта в ведении современных боевых действий, его боеспособность остается недостаточной.
Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает DW.
«Если вы спросите меня, готово ли НАТО для серьезных военных действий, я отвечу: „Со многими ограничениями“, — сказал Павел. Он объяснил это тем, что со времен завершения Холодной войны силы НАТО в основном формировались как силы сдерживания, а не как те, которые должны вести боевые действия.
«На примере войны РФ против Украины мир увидел, что современная война это комбинация классических боевых действий, с элементами высокосовременного технологического оружия, плюс элементы гибридной, информационной и кибервойны», — сказал Павел.
По мнению президента Чехии, НАТО «не имеет реального опыта в ведении таких боевых действий».
«Такой опыт получили только украинская и российская армии, они понимают, как использовать новые способы ведения войны. Другие страны только изучают уроки с поля боя войны в Украине», — добавил чешский лидер.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что кремлевский глава Путин совершил ошибку, отправив мелких чиновников на переговоры с Украиной.