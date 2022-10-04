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НАТО не видит изменений в ядерной стратегии России, но "сохраняет бдительность"

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НАТО не видит изменений в ядерной стратегии России, но "сохраняет бдительность"

Фото: ТСН.ua

В Альянсе успокоили, что ядерная стратегия России пока не изменилась.

Североатлантический альянс пока не наблюдает изменений в ядерной стратегии России, но сохраняет бдительность.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на официального представителя Альянса, имя которого не указывается.

"Мы не заметили никаких изменений в ядерной позиции России, но НАТО и члены Альянса остаются бдительными", — сказал чиновник.

Он добавил, что, как отмечено в новой стратегической концепции НАТО, агрессивные действия России являются вызовом для безопасности оборонного альянса.

Напомним, что из-за успехов в контрнаступлении Украины Кремль снова пытается посеять страх, намекая на то, что в дальнейшей эскалации может быть использовано ядерное оружие. В частности, издание The Times сообщило, что Путин намерен демонстративно взорвать ядерное оружие на границе Украины.

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