НАТО недооценил способность РФ адаптироваться – министр обороны Литвы назвал необходимые изменения в работе Альянса

Лауринас Кащюнас подчеркнул, что странам-членам многое нужно многое изменить в работе НАТО.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас считает, что Россия смогла адаптироваться к санкциям, а НАТО недооценила ее способность к этому. По его словам, "отправной точкой нового саммита Альянса должна стать российская военная угроза".

Об этом сообщает LRT.

"Москва, несмотря на санкции, перевела свою экономику на военные рельсы, учитывая, что в условиях авторитарного режима ей не приходится особенно беспокоиться о социальном благосостоянии своего общества", - пояснил литовский министр.

Он отметил, что эта ошибка и недооценка возникла из-за того, что при попытке "понять противника – Россию – США и Европа исходили из того, что применяли западный подход и критерии в оценке ее стратегии".

"Отсутствие ответственности за свое общество, жестокое распоряжение своим собственным мобилизационным потенциалом", который, по данным Лауринаса Кащюнаса, может достигать 25 млн человек, "делает Россию одним из самых опасных противников, которым Альянс должен противостоять в ближайшее время".

В связи с этой и другими угрозами странам-союзникам "предстоит многое изменить в работе НАТО", убежден Кащюнас.

Во-первых, по его мнению, на "восточном фланге" наступил "этап построения более гибкой системы реагирования и сдерживания, что требует выделения большего количества полномочий региональным силам Альянса".

Во-вторых, становится понятным, считает литовский министр, что "увеличение расходов на оборону до 2% — это лишь нижний предел, и он будет повышен".

В-третьих, странам НАТО придется серьезно "модернизировать и усилить свой ВПК", а в-четвертых, начать "рассматривать Украину как инструмент сдерживания агрессии, направленной против Европы и Запада", а значит, как "элемент евроатлантической безопасности и единства" и, наконец, "решить вопрос о членстве Украины в НАТО", убежден литовский министр.

"Поскольку Кремль понимает только силу, нам необходимо выработать систему активной защиты, которая не позволяет Москве угрожать повышением градуса конфликта", – резюмировал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Напомним, войска НАТО могут появиться в Украине – у Зеленского объяснили, что для этого нужно.

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