НАТО нужно нарастить объемы производства оружия, потому что отстает от РФ и Китая — Рютте

Соединенные Штаты обладают достаточно сильной оборонной промышленностью, но объемы изготовления оружия все равно необходимо увеличивать.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Альянса должны увеличить производство оружия, поскольку отстают в этой сфере от Китая и России.

Об этом информирует CNN.

В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Рютте заявил журналистам, что страны НАТО должны увеличить производство оружия.

"Мы должны производить больше вооружений. Мы делаем недостаточно. Ни в США, ни в Европе. Мы отстаем, если сравнивать с россиянами и китайцами", — подчеркнул Рютте.

Кроме того, Рютте заявил, что Соединенные Штаты обладают достаточно сильной оборонной промышленностью, но объемы изготовления оружия все равно необходимо увеличивать.

Ранее сообщалось, что военный аналитик, историк Михаил Жирохов заявил, что Европе нужна новая оборонная структура, чтобы оградить себя от угроз, в том числе со стороны России.

Мы ранее информировали, что глава германской разведки заявил, что Кремль, вероятно, испытает единство НАТО.

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