НАТО обеспечит Украину оружием и приводит силы быстрого реагирования в боевую готовность

На восточном фланге Североатлантического альянса дополнительно размещены тысячи военных, более 100 самолетов и более 120 кораблей.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что во время вторжения России будет продолжать поставлять оружие Украине и помогать нашему государству финансово. Кроме того, Альянс усилил свой Восточный фланг и привел в повышенную готовность силы быстрого реагирования.

Об этом заявил генсек НАТО в пятницу, 25 февраля, на пресс-конференции по итогам экстренного саммита Альянса в онлайн-формате.

НАТО будет продолжать поставлять оружие Украине, включая системы ПВО. Альянс также предоставит Украине, Грузии, Молдове, а также Боснии и Герцеговине больше финансовой помощи для продвижения демократических реформ.

"НАТО готово продолжать оказывать финансовую, военную и гуманитарную поддержку Украине", — подчеркнул Столтенберг.

По его словам, большинство сил быстрого реагирования НАТО приведено в боевую готовность. В их составе преимущественно военные США, а также крупные контингенты Франции и ФРГ.

Столтенберг считает, что война в Украине не распространится на НАТО, однако Альянс наращивает военное присутствие на востоке. В частности, НАТО дополнительно разместил на восточном фланге тысячи военных, более 100 самолетов и более 120 кораблей.

Напомним, НАТО не будет устанавливать бесполетную зону над Украиной, чтобы не провоцировать столкновение Североатлантического альянса с Россией.

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