НАТО обсуждает вооруженное противодействие "гибридной войне" Путина - детали от FT

Конфликт НАТО – Россия

Реклама

Союзники НАТО обсуждают возможность радикального вооруженного ответа на все более агрессивную "гибридную войну" Владимира Путина. Цель переговоров – повысить "стоимость" провокаций для Москвы и разработать четкие контрмеры после серии инцидентов на восточном фланге.

Об этом сообщает Financial Times.

Начавшиеся дискуссии среди стран, непосредственно граничащих с Россией, теперь охватили весь Альянс. Среди наиболее обсуждаемых предложений — вооружение разведывательных беспилотников и ослабление ограничений для пилотов, патрулирующих границу, чтобы они могли открывать огонь по российским самолетам или дронам. Также рассматривается возможность проведения военных учений НАТО на более отдаленных и неохраняемых участках границы.

Реклама

Эта необходимость возникла после серии российских провокаций, включавших первое прямое столкновение между самолетами НАТО и российскими дронами с 2022 года, а также вторжение беспилотников в воздушное пространство Румынии и истребителей МИГ – Эстонии. Кроме того, десятки неизвестных дронов вызвали массовые сбои в аэропортах Бельгии, Германии и Дании, что расценивается как часть гибридной кампании Москвы.

Как заявил посол США в НАТО Мэтью Уиттакер, Альянс "работает ежедневно" над "лучшими вариантами действий в асимметричной и гибридной войне", отмечая важность "обеспечить достаточное количество лестниц на лестнице эскалации".

Одной из неотложных задач является оптимизация правил ведения боевых действий на восточном фланге, поскольку в разных странах существуют разные требования относительно того, когда пилот может открыть огонь. В то время как часть союзников настаивает на более агрессивной позиции как средстве сдерживания, другие рекомендуют более консервативный ответ ввиду рисков прямой конфронтации с ядерной Россией.

Между тем Европейский Союз также готовит собственные ответные меры на провокации, включая ограничение поездок для российских дипломатов, подозреваемых в диверсиях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала это "преднамеренной и целенаправленной кампанией "серой зоны" против Европы" и призвала соответствовать единству, поскольку промедление приведет только к расширению этой "серой зоны".

Реклама

Официальные лица НАТО подтверждают, что переговоры по вооруженному ответу находятся на начальном этапе, и пока нет никаких обязательств по публичному согласованию любых изменений.