НАТО обвиняет Россию в невыполнении договора о контроле над ядерным оружием: официальное заявление

В заявлении Альянса не уточняется, может ли невыполнение Россией договора привести к его денонсации со стороны США.

НАТО призывает Россию выполнить свои обязательства по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Об этом говорится в обнародованном в пятницу, 3 февраля, заявлении.

"Союзники по НАТО продолжают рассматривать эффективный контроль над вооружениями как существенный вклад в наши цели безопасности", — говорится в заявлении Альянса, в котором не уточняется, может ли невыполнение Россией договора привести к его денонсации со стороны США или привести к другой реакции.

В релизе отмечается, что Вашингтон уважает этот договор как единственную крупную конвенцию о контроле над вооружениями, которая остается в силе между США и Россией.

Новый договор об СНВ, о продлении которого до 2026 года президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин договорились два года назад, ограничивает ядерные арсеналы обеих стран до 800 пусковых установок и 1550 боеголовок для каждой из сторон.

В коммюнике также говорится, что Россия препятствует США проводить инспекции, предусмотренные договором, начиная с августа 2022 года.

"Мы с беспокойством отмечаем, что Россия не выполнила свои юридические обязательства, в том числе в отношении инспекций, и мы призываем ее выполнить свои обязательства по Договору", — прокомментировал это заявление генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.

#NATO Allies agree the #NewSTART Treaty contributes to international stability. We note with concern that #Russia has failed to comply with legally-binding obligations, including on inspection, & call on Russia to fulfil its obligations under the Treaty.https://t.co/TgHp5ZYFaZ — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 3, 2023

В Москве ранее заявили, что российские специалисты больше не могут проводить проверки в США из-за санкций, введенных против России после вторжения в Украину.

Напомним, ранее Госдепартамент США заявил, что Россия нарушила договор о сокращении ядерных вооружений большой дальности своим отказом в Вашингтоне в допуске инспекции на объекты.

Читайте также: