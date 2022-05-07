НАТО оказывает массовую поддержку Украине, однако намеренно не становится стороной войны — Столтенберг

НАТО оказывает массовую поддержку Украине в войне с Россией, однако Альянс сознательно не станет стороной этого конфликта.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО должна быть всегда готова к войне, однако главной задачей Североатлантического союза является недопущение этого и минимизировать риски возникновения мирового конфликта.

Об этом сообщает Welt am Sonntag.

"Мы должны сделать все, чтобы война в Украине не перекинулась на другие страны. Поэтому мы не отправляем войска НАТО в Украину. Мы массово поддерживаем страну, но НАТО намеренно не становится стороной войны", — сказал Столтенберг.

В то же время, НАТО продолжает увеличивать военное присутствие и защиту восточного фланга. В этом, по словам генсека, ведущую роль играет Германия.

"Мы не оставляем места для недоразумений или просчетов. Москва должна понимать: нападение на страну НАТО будет нападением на все 30 государств-членов", — подчеркнул Столтенберг.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак убежден, что после того, как украинские защитники показали эффективность в борьбе с российскими оккупантами, НАТО и ЕС теперь тоже заинтересованы в присутствии Украины в этих организациях.

Стоит ли Украине стремиться к вступлению в НАТО - "Ночной дозор"

Читайте также: