НАТО переместит самолеты наблюдения в Румынию — за 200 километров от границы с Украиной

По меньшей мере, три самолета дальнего радиолокационного наблюдения (AWACS) будут следить за российской военной активностью.

НАТО передаст в Румынию часть своих самолетов наблюдения, которые находятся в Германии, чтобы быть ближе к войне, которую начала Россия в Украине.

Как сообщили в пресс-службе НАТО, они должны прибыть в Бухарест в следующий вторник, 17 января.

Задачей самолетов наблюдения AWACS (система воздушного предупреждения и контроля) будет, как говорится в сообщении, "поддержка усиления присутствия Альянса в регионе и мониторинг российской военной активности".

По информации румынского издания digi24, самолеты передислоцируют из базы вблизи Аахена на западе Германии на базу ВВС Румынии в Отопене вблизи Бухареста, примерно в 200 километрах от границы с Украиной. На территории Румынии они будут оставаться несколько недель.

Также на базу в Отопене отправят 180 военных.

Также читайте Влияние Москвы очень сильно: в Румынии предупредили Молдову об опасности в 2023 году

В НАТО не уточнили, сколько именно из 14 самолетов наблюдения, размещенных в Германии, будет отправлено в Румынию. По данным военных источников, будут развернуты три самолета.

Благодаря своей радиолокационной системе самолеты AWACS могут находить и идентифицировать другие самолеты на расстоянии более 400 километров. Они могут передавать информацию всем остальным самолетам в воздушном пространстве, которые должным образом оборудованы, то есть теоретически их можно использовать в качестве летающих командных пунктов.

Ранее их использовали при операциях против террористической группировки "Исламское государство" и в Афганистане.

"Поскольку незаконная война России в Украине продолжает угрожать миру и безопасности в Европе, не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать каждый дюйм территории союзников", — заявила представитель НАТО Оана Лунгеску.

Напомним, ранее НАТО разместило на территории Румынии два радара противовоздушного и противоракетного наблюдения. Потребность в этих средствах возникла из-за усиления ракетных атак России против Украины.

Читайте также: