НАТО "перестраивают" под модель ВСУ: 5 армий Европы ждут изменения

Пять самых мощных армий стран Европы объединяются для создания совместных автономных беспилотников. Программа LEAP должна стать более дешевой альтернативой дорогим системам ПВО, учитывая уроки войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ и источник в Минобороны Польши.

Сильнейшие в военном смысле государства Европы планируют объявить о совместной программе инвестирования в дроны. Речь идет о части более широкой стратегии по укреплению оборонной индустрии на фоне российской войны против Украины и растущих сомнений относительно устойчивости обязательств США перед НАТО.

Европа стремится перенять опыт Украины с дронами

Полномасштабная война в Украине продемонстрировала, что автономные дроны-перехватчики могут быть действенной и гораздо более дешевой альтернативой дорогостоящим системам противовоздушной обороны. Европейские партнеры Киева стремятся перенять этот опыт.

Европейская группа пяти министров обороны, которая проводит встречу в Кракове, объединяет государства с крупнейшими оборонными бюджетами на континенте — Францию, Германию, Италию, Польшу и Великобританию.

В заявлении, с которым ознакомилось издание и которое еще может претерпеть изменения, указано, что министры «поддерживают реальное увеличение производственных мощностей европейской оборонной промышленности» и «приветствуют готовность ЕС предоставить государствам-членам большую бюджетную гибкость для оборонных расходов и создать инструменты кредитования».

В то же время документ подчеркивает, что Евросоюз должен играть вспомогательную роль, тогда как сами оборонные способности остаются ответственностью национальных правительств.

Министры также договорились усиливать координацию в рамках НАТО и ЕС для противодействия российским гибридным угрозам, а также продолжать поддержку Украины и мирные инициативы.

Инициатива LEAP

«Мы соглашаемся запустить инициативу Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms (LEAP)», — говорится в заявлении. Ее цель — «усилить сотрудничество в разработке и закупке недорогих средств поражения и автономных платформ для обеспечения военного эффекта».

В военной лексике «эффекторы» означают компоненты систем, создающих физическое воздействие, тогда как «автономные платформы» — это беспилотные системы, способные действовать и принимать решения самостоятельно.

ВСУ разгромили силы НАТО на учениях с помощью дронов

Заметим, на учениях НАТО Hedgehog 2025 года в Эстонии группа из 10 украинских бойцов за полдня условно уничтожила 17 единиц бронетехники и нанесла 30 ударов по другим целям, оставшись незамеченными. Используя дроны и систему Delta с ИИ, украинцы фактически разбили два батальона Альянса, которые действовали по устаревшим доктринам без надлежащей маскировки. Эксперты отметили, что силы НАТО оказались не готовы к «прозрачному» полю боя, тогда как опыт ВСУ продемонстрировал преимущество современных технологий и быстрых цепей поражения.

К слову, в этом году Украина и НАТО планируют запустить пилотный проект системы закрытого обмена конфиденциальной информацией между Минобороны, Генштабом ВСУ и структурами Альянса. Как сообщил полковник Валерий Вишневский, такой механизм мгновенной связи является частью подготовки к членству и важным шагом к совместимости. Первые тестовые системы ожидаются до конца 2026 года, а к июньскому саммиту в Анкаре профильный Центр должен выйти на полную оперативную способность.