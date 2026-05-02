ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
194
Время на прочтение
1 мин

НАТО под угрозой распада: Туск предупредил о начале деградации Альянса

По мнению Туска, НАТО грозит не внешний враг, а внутренняя деградация.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
США выводят войска из Германии: Туск предупредил об угрозе распада НАТО

США выводят войска из Германии: Туск предупредил об угрозе распада НАТО / © Associated Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск бьет тревогу из-за угрозы распада НАТО, который, по его мнению, уже начался.

Об этом Туск написал в соцсети Х.

«Наибольшая угроза трансатлантическому сообществу — это не его внешние враги, а постоянная деградация нашего Альянса», — написал польский премьер.

Туск призвал «сделать все возможное, чтобы остановить этот катастрофический процесс».

По информации Polsat News, этот пост политик написал в ответ на решение США вывести 5000 американских военнослужащих из Германии.

В субботу министр обороны Германии также прокомментировал решение США. «Как европейцы мы должны взять на себя большую ответственность за свою безопасность», — сказал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

Ранее министр войны США Пит Хегсет подтвердил планы вывести около 5000 военнослужащих из ФРГ в течение следующих 6-12 месяцев. Причиной он назвал тщательный анализ расстановки сил.

На сегодняшний день в Германии размещено около 36 000 американских военных. Решение американцев было объявлено лишь спустя несколько дней после того, как канцлер Фридрих Мерц критически высказался в адрес США по поводу войны в Иране. Поэтому СМИ предполагают, что это решение является местью за позицию Германии.

Дональд Трамп в последние дни намекнул, что, вероятно, примет аналогичные решения по Испании и Италии, где также расположены важные военно-морские и воздушные базы США.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
194
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie