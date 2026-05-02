НАТО под угрозой распада: Туск предупредил о начале деградации Альянса
По мнению Туска, НАТО грозит не внешний враг, а внутренняя деградация.
Премьер-министр Польши Дональд Туск бьет тревогу из-за угрозы распада НАТО, который, по его мнению, уже начался.
Об этом Туск написал в соцсети Х.
«Наибольшая угроза трансатлантическому сообществу — это не его внешние враги, а постоянная деградация нашего Альянса», — написал польский премьер.
Туск призвал «сделать все возможное, чтобы остановить этот катастрофический процесс».
По информации Polsat News, этот пост политик написал в ответ на решение США вывести 5000 американских военнослужащих из Германии.
В субботу министр обороны Германии также прокомментировал решение США. «Как европейцы мы должны взять на себя большую ответственность за свою безопасность», — сказал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
Ранее министр войны США Пит Хегсет подтвердил планы вывести около 5000 военнослужащих из ФРГ в течение следующих 6-12 месяцев. Причиной он назвал тщательный анализ расстановки сил.
На сегодняшний день в Германии размещено около 36 000 американских военных. Решение американцев было объявлено лишь спустя несколько дней после того, как канцлер Фридрих Мерц критически высказался в адрес США по поводу войны в Иране. Поэтому СМИ предполагают, что это решение является местью за позицию Германии.
Дональд Трамп в последние дни намекнул, что, вероятно, примет аналогичные решения по Испании и Италии, где также расположены важные военно-морские и воздушные базы США.