НАТО подняло F-18 из-за угрозы вблизи Украины: российская атака снова затронула восточный фланг Альянса

Истребитель / © Associated Press

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НАТО снова подняло в воздух истребители на фоне массированной российской атаки по Украине. В Румынии радиолокационные системы зафиксировали воздушную цель вблизи украинской границы, после чего в небо подняли два испанских F-18.

Об этом пишет Express.

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Инцидент произошел в ночь на 29 сентября, когда Россия атаковала Украину большим количеством беспилотников. Удары были зафиксированы, в частности, по Киеву, Днепру и Одессе.

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Румынские радары заметили воздушную цель к северу от Исакчи недалеко от границы с Украиной. Для контроля ситуации подняли два испанских истребителя F-18, участвующих в усиленном патрулировании воздушного пространства НАТО.

Для жителей северной части уезда Тулча также было объявлено предупреждение RO-Alert. Впоследствии воздушную тревогу отменили.

В Министерстве обороны Румынии подчеркнули, что нарушения воздушного пространства страны зафиксировано не было.

В Румынии обнаружили обломки неизвестного объекта

Утром на сельскохозяйственных угодьях вблизи Гропени в уезде Бреила обнаружили обломки неизвестного объекта, который может быть беспилотником.

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Очевидец сообщил, что видел падение предмета, после чего на месте загорелся пожар.

Информации о пострадавших или материальном ущербе нет. Территорию оцепили, а специалисты Министерства обороны Румынии начали исследовать обломки.

Пока неизвестно, связана ли эта находка с воздушной целью, из-за которой ночью поднимали истребители.

Испанские F-18 уже не в первый раз поднимают по тревоге

Это уже не первый подобный случай в последнее время. За несколько дней до этого испанские F-18 также поднимались над Румынией из-за угрозы российских дронов вблизи украинской границы.

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На авиабазе Михаила Когелничану на побережье Черного моря сейчас находятся семь испанских F-18 и около 190 военных в рамках миссии НАТО по защите восточного фланга.

По протоколу НАТО Alpha Scramble, истребители должны подняться в воздух в течение 15 минут после обнаружения угрозы.

Командир испанского подразделения подполковник Борха Кальво заявил, что за три недели его подразделение получило больше реальных сигналов тревоги, чем предыдущие испанские контингенты за четыре месяца.

По его словам, такие инциденты могут быть умышленными.

«Россия проверяет реакцию НАТО. Наш ответ всегда был немедленным», — сказал он.

До 27 сентября испанские истребители уже четырежды поднимались по реальным сигналам тревоги, а за время нынешней ротации было зафиксировано 19 подобных инцидентов.

16 августа два F-18 также поднимали после того, как российский беспилотник «Гербера» вошел в воздушное пространство Румынии. По данным EFE, дрон впоследствии был сбит.

Кальво подчеркнул, что военные могут определить тип беспилотника, но не всегда знают, какую именно нагрузку он несет.

«Или пять килограммов, или 90 — приказ четкий: сбить его», — заявил он.

Россия расширяет географию возможных атак

Россия, по данным западных разведок, может расширять географию гибридного давления на Запад и рассматривать новые направления атак уже не только вблизи восточного фланга НАТО.

В частности, Москва может использовать гражданские суда и контейнеровозы в Средиземном море для запуска ударных беспилотников, а также прибегать к подводным диверсиям на морские пути и телекоммуникационную инфраструктуру.

Среди потенциальных целей называют Испанию, Францию и Италию. Европейские специалисты считают, что такими действиями Россия может пытаться усилить разногласия внутри НАТО и повлиять на дальнейшую поддержку Украины.

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